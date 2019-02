Krkonoše – V uplynulém týdnu absolvovali dva lavinoví psi horské služby z Bedřichova mezinárodní zdokonalovací kurz v okolí Luční boudy. Na umělých laviništích a v přilehlých dolinách hledali osoby ukryté až pod dvoumetrovou vrstvou sněhu.

Pavel Hořejší chválí svého psa za nález osoby v laviništi. | Foto: Josef Růžička

Německý ovčák Rocky Pavla Hořejšího a retrívr Charlie Pavla Málka patří k mladé generaci psů horské služby a v kurzu vyvrcholila jejich letošní zimní příprava.

„Chuť do práce a čichové schopnosti je to nejcennější, co zdědili oba naši psi po rodičích a teď záleží jen na nás, jak s jejich talentem naložíme. Vypadá to velmi nadějně a už příští zimu by mohli složit další lavinové zkoušky,“ spokojeně komentoval pokroky obou psů z Jizerských hor Pavel Hořejší, který je zároveň šéfem všech psovodů Horské služby ČR.

Záchranářští psi z Jizerských hor však nejsou cvičeni jen pro záchranu osob zasypaných sněhem, ale hledají pohřešované osoby i mimo zimní měsíce. Rocky a Charlie už mají na svém kontě výrazný úspěch, když se spolu s dalšími psy HS zasloužili o nalezení ženy, kterou odplavila rozvodněná řeka Smědá z Frýdlantu k hranicím s Polskem. Mnohakilometrové hledání osoby v rozvalinách a naplaveninách všeho druhu si nezadalo s náročností pátrání po lidech zasypaných silnou vrstvou sněhu.

Psi jizerskohorských záchranářů mají za posledních deset let na svém kontě devět nalezených osob na horách a v Libereckém kraji. Rocky a Charlie budou nepochybně důstojnými pokračovateli úspěchů čtyřnohých záchranářů z Jizerských hor.

Josef Růžička