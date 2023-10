Komplikace s novou skleněnou lávkou v Trutnově. Hotová bude až v příštím roce

Až v prvním čtvrtletí roku 2024 bude kompletně usazena v ulici Na Struze v Trutnově nová skleněná lávka propojující centrum s městskou částí Kryblice. Město Trutnov to oznámilo v pátek. Změní se kvůli tomu harmonogram dopravních uzavírek. První začne v pondělí 9. října, potrvá ale necelý týden, jen do 12. října. Druhá uzavírka přijde od 27. listopadu do 12. prosince.

Silnice Na Struze v Trutnově je opět průjezdná. | Video: Deník/Jan Braun