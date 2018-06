Lázně odstartovaly sezonu v americkém stylu

Zemědělství, lesnictví a vodní hospodářství - Technici v oboru ekologie Odborný pracovník. 20 000 Kč

Technici v oboru ekologie Odborný pracovník. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 20000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Odborný pracovník na problematiku Územních systémů ekologické stability v rámci projektu MaGICLandscapes - Managing Green Infrastructure in Central, European Landscapes, Náplň práce:, - asistence koordinátorovi aktivit ÚSES a zelené infrastruktury při naplňování cílů projektu, - analýza územně plánovací dokumentace v KRNAP (ÚSES, ÚP, ZÚR a další), - hodnocení všech úrovní ÚSES v KRNAP z hlediska jeho stabilizační funkce dle §3, vyhlášky č. 395/1992 Sb., - spolupráce na aktualizaci plánů ÚSES pro jednotlivé katastry v KRNAP , - terénní pochůzky, záznam zjištěných odchylek od dokumentace, návrhy změn vedení ÚSES, - zpracování dat k ÚSES do jednotného digitálního mapového a databázového výstupu, - projednání navrhovaných změn v ÚSES s odbornými pracovníky Správy KRNAP i zástupci samospráv , - příprava potřebných výběrových řízení na dodávky služeb potřebných pro projekt, - aktivní spolupráce s externími dodavateli služeb, - testování metodik hodnotící funkčnost zelené infrastruktury, - odborné konzultace s partnery projektu, - zpracování podkladů pro technické a finanční zprávy projektu, Požadavky:, - ukončené střední případně vysokoškolské vzdělání v těchto oborech: krajinná ekologie, ekologie, geografie, státní správa, samospráva, přírodní vědy, , - praxe v uvedených oborech min. 1 rok, - znalost legislativy týkající se ÚSES (z. 114/1992 Sb., vyhl. 395/1992, z. 183/2006 Sb., vyhl. 500/2006 Sb., a navazujících dokumentací) , - iniciativní přístup k řešení úkolů, - schopnost kritického uvažování, - samostatnost a svědomitost při plnění úkolů, - dobré komunikační schopnosti, - minimálně rámcová znalost území Krkonoš, - znalost prací v GIS (Esri, ArcMap 10.x), - aktivní používání řidičského oprávnění skupiny B, - aktivní znalost anglického či německého jazyka, - trestní bezúhonnost, - výhodou autorizace ČKA - "autorizovaný architekt pro ÚSES" , Nabízíme:, - úvazek 0,75, - práce v atraktivním prostředí Krkonošského národního parku, - práci na projektu s dlouhodobým pozitivním vlivem na Krkonoše, - osobnostní rozvoj v multioborovém prostředí oddělení ochrany přírody Správy KRNAP, - pracovní poměr na dobu určitou do 30. 06. 2020, - finanční ohodnocení podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 341/2017 Sb., platová třída 10 (rozpětí 20 000 - 30 000 Kč) v závislosti na dosaženém vzdělání a praxi, - výhody zaměstnanců státní správy (pět týdnů dovolené, příspěvek na stravování, penzijní připojištění a další), Přihláška musí obsahovat:, - označení výběrového řízení, - jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, kontaktní adresu, telefonické a e-mailové spojení, - reference (hodnocení od předchozího zaměstnavatele, příp. tel. kontakt, kde je možné hodnocení získat), K přihlášce je nutno přiložit:, - strukturovaný životopis , - motivační dopis (min.0,5 A4, max. 1 A4/dokument), - kopii dokladu o nejvyšším vzdělání , - Souhlas se zpracováním osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen "GDPR") - viz příloha na https://www.krnap.cz/formulare-0/, Přihlášku je nutno doručit elektronicky na emailovou adresu: mhrochova@krnap.cz a nebo poštou na adresu organizace do 15. 06. 2018 do 12:00 hod. v obálce/předmětu zprávy označené jako "Výběrové řízení - odborný pracovník ÚSES a zelená infrastruktura MaGICLandscapes"., Vybraní uchazeči budou prostřednictvím e-mailu pozváni k pohovoru v termínech 19. až 22. 06. 2018. V rámci pohovoru. Pracoviště: Správa krkonošského národního parku, Dobrovského, č.p. 3, 543 01 Vrchlabí 1. Informace: Martina Hrochová, +420 499 456 610.