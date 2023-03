/FOTOGALERIE, VIDEO/ Musher Jiří Vondrák z Rudníku podesáté vyhrál třídenní závod psích spřežení v Krkonoších Ledová jízda a navýšil rekordní počet prvenství. Ve 29. ročníku absolvoval 98,5 kilometru v náročném horském terénu s běžkařem Davidem Chaloupským z Hradce Králové v tandemu za 6 hodin a 12 minut. Příští rok se chystá startovat na vytrvalostních nonstop závodech na 400 km ve Skandinávii.

„Mám tři úplné nováčky, kteří zvládli Ledovou jízdu úplně bravurně. V noci spali, ráno byli nabití energií. Dobře se najedli, odpočinuli, na vodítkách nás skoro vláčeli,“ chválil svoje psí spřežení Jiří Vondrák.

Nejtěžší byla pondělní etapa na 34 km s cílem na rozcestí pod Hanapetrovou pasekou nad Dolním Dvorem, při které vytrvale pršelo. Závod odstartoval v sobotu večer z Pece pod Sněžkou od sjezdovky Javor, 11 posádek psích spřežení včetně dvou rakouských bivakovalo dvě noci venku na sněhu na Hrnčířských boudách nad Černým Dolem.

„V sobotu a neděli bylo počasí maximálně vstřícné. Na to, že je skoro polovina března, bylo krásné, mrazivé počasí, napadl prašan, podmínky byly ideální. Bivakovali jsme na novém místě, na Hrnčířských boudách pod Náchodskou boudou, to bylo fajn, příjemná lokalita. Bohužel počasí nevydrželo až do pondělí, kdy nás to spláchlo,“ řekl v cíli promočený vítěz.

TOP musher v Evropě

V první etapě předstihl rekordmana Ledové jízdy musher Aleš Schejbal z Pece pod Sněžkou s běžkařem Leošem Mastníkem z Jablonce nad Nisou o osm sekund, v dalších dvou už kraloval Jiří Vondrák. Obě vyhrál s desetiminutovým náskokem. V cíli tak měl pohodlný odstup. „Jirka je legenda, patří mezi TOP mushery v Evropě. Mám radost, že jsme dokázali sekundovat takovému borci a v první etapě ho dokázali porazit,“ vyzdvihl kvality vítěze druhý v celkovém pořadí Aleš Schejbal.

Vondrákovi se vyrovnané zápolení zamlouvalo. „Jednoznačně jsem radši, když je to vyrovnané. To baví každého. Víme, že Aleš má psy dynamičtější, mají trošku více svalové hmoty. Kratší etapy vyhovují jemu, nám více sedí delší etapy,“ uvedl Vondrák.

Schejbala však přibrzdilo zranění dvou psů, které musel ze závodu vyřadit. „Bohužel se dva psi při bivakování pokousali. Jeden měl prokousnutou packu a dostal antibiotika. Pokousání bylo zbytečné. Jsou to psi, kteří spolu vycházejí, ale byli v nové situaci,“ popisoval Aleš Schejbal, co se přihodilo. Od druhé etapy tak mělo jeho psí spřežení devět členů. Další zranění přišlo po jejím startu, kdy jeden z psů začal kulhat.

Za polární kruh

Ledová jízda, která se s menšími přestávkami pořádá od roku 1986 na počest prvního českého polárníka Václava Vojtěcha, je výjimečný závod, v němž tvoří posádku musher s psím spřežením a běžkař, tažený na laně. Týmy si vezou veškeré vybavení na třídenní závod s sebou a mezi etapami přespávají ve stanu ve volné přírodě.

„Je to těžký závod na české poměry, málokdo to chce podstoupit. Závod je specifický tím, že se jede celý v divočině, strávíme dvě noci venku v mrazu, všechno si vezeme s sebou na saních, které jsou těžké. Musí makat jak musher, tak běžkař. Je potřeba připravit psy na bivakování. Je to těžký závod na české poměry, málokdo to chce podstoupit. O to větší radost máte v cíli,“ popsal Aleš Schejbal, jak vnímá Ledovou jízdu.

Jiří Vondrák se připravuje na návrat na zahraniční dlouhé závody. „Postupně přecházíme na chlupatější a chlupatější psy, kvůli závodům ve Skandinávii. Na příští rok chceme naplánovat konkrétní závody na 300 až 400 kilometrů nonstop. To bude příprava na 600 km dlouhý závod Finnmarksløpet za polárním kruhem. Máme mladé psy, musím je všechno naučit. Když mají zkušenosti a školu, znamená to pro takové závody nejvíc,“ vysvětlil musher z Rudníku.