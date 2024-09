Souprava čtrnácti historických vagónů je ukázkou podmínek, v jakých se desetitisíce československých legionářů v letech 1918 - 1920 přesouvaly napříč Ruskem po Transsibiřské magistrále. Uvnitř více než sto let starých železničních vozů je totiž výjimečná expozice. Co vůz, to pohled na jednu část důležitého armádního soukolí.

Kromě velitelského či štábního vagonu je k vidění i vůz zdravotní, krejčovský, kovářský nebo prodejní. Součástí je i vagon těpluška, používaný po zateplení k dopravě vojska. Tyto vozy byly vylepšeny o dvojitou podlahu, zdvojené stěny a případně o kamna.

„Ve všech vozech je připravena věrná rekonstrukce vybavení, legionáři v dobových stejnokrojích, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií na panelech mapujících historii československých legií,“ potvrzují pořadatelé výstavy.

Vstup do expozice Legiovlaku je zdarma. Přístupný je ve všední dny od 8 do 18 hodin, v sobotu a neděli od 9 do 19 hodin. Komentované prohlídky jsou na programu každou hodinu, v pátek od 14 do 17 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 18 hodin.

Legiovlak bude v Trutnově k vidění do konce týdne.

