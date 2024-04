/FOTO, VIDEO/ Česká lesnická akademie v Trutnově vybuduje v letošním roce speciální polygon pro harvestory. Vznikne v areálu Školního polesí v Horním Starém Městě, kde Lesárna vyučuje maturitní obor operátor těžebně dopravních strojů. Vedle deseti simulátorů a trenažérů v učebnách to bude znamenat další stupeň přípravy na práci studentů s těžebními stroji v lese. Deníku to řekl ředitel lesnické školy v Trutnově Miloš Pochobradský.

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček, starosta Trutnova Michal Rosa, představitelé Lesárny a ministerstva zemědělství slavnostně otevřeli výukové středisko operátorů těžebně dopravních strojů. | Video: Deník/Jan Braun

„Čekáme, až bude sucho, pak začneme polygon stavět. Chceme, aby se studenti naučili jezdit s harvestory po uměle vytvořené stezce, couvat, nakládat dřevo. Bude to mezistupeň před tím, než začnou pracovat v lese. Můžou získávat užitečné praktické zkušenosti. Naučí se ovládat stroje, aby v lese nic nepoškodili. Na počítači tolik nevadí, když strom spadne na kabinu, v lese by to bylo fatální,“ uvedl Pochobradský.

Lesárna vybuduje v Trutnově polygon pro těžební stroje, do školy přijme Poláky

Lesárna minulý čtvrtek slavnostně otevřela ve Školním polesí moderní výukové středisko operátorů těžebně dopravních strojů. „Snažíme se produkovat studenty, kteří mají vztah k přírodě, nebudou ji poškozovat a těžit bezhlavě, ale budou lesníci, ekologové a mechanizátoři. Nechceme člověka, kterému je jedno, že mu praskla v lese hadice a vyteče z ní olej. Musí to být člověk, který s přírodou cítí,“ zdůraznil ředitel České lesnické akademie.

Velký zájem z Polska

Během posledních čtyř let se škole podařilo zkompletovat výukový proces oboru operátor těžebně dopravních strojů, který vyučuje jako jediná v Česku a na Slovensku. Studentům nabízí čtyřletý maturitní obor, tříletý učební obor nebo jednoletou nástavbu na učební a maturitní obory. „Za čtyři roky jsme pořídili stroje v hodnotě zhruba 60 milionů korun, především sofistikované simulátory, z nichž dva nové jsou nejlepší na světě, a také harvestory, trenažéry a další pomůcky,“ dodal.

Zdroj: Deník/Jan Braun

O jednoletou nástavbu, při které absolventi získají výuční list se specializací na těžebně dopravní stroje, projevují eminentní zájem Poláci. „Nemají v zemi školu na harvestory, kvůli vybavení a možnostem chtějí studovat v Trutnově. Řešíme, jak bychom si s tím poradili, ale nemáme kapacitu na to, abychom vzali každého. Nechceme to dělat ani na úkor našich studentů,“ řekl Miloš Pochobradský.

Podle něj je pravděpodobné, že Lesárna kvůli tomu otevře v areálu Školního polesí novou třídu, kam by mohlo zhruba 15 polských uchazečů přijít, byť zájem jich má až 200. Studovali by v češtině, studium je nicméně z 90 procent zaměřené na odbornou praxi.

FOTO: Miroslav Donutil pobavil trutnovskou lesárnu, v jídelně si dal srnčí hřbet

O absolventy je značný zájem od tuzemských i zahraničních firem, aktuálně například z Litvy. „V Česku existuje 3-5 tisíc těžebních strojů, poptávka po našich absolventech je velká. Dnes chtějí firmy chytré, jazykově vybavené lidi. I proto jsme směřovali naše úsilí k úpravě výukového plánu,“ vysvětlil ředitel.

Absolventi Lesárny nachází uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu jako operátoři harvestorů, řidiči vyvážecích traktorů, specialisti pro provoz lesních lanovek a ve funkcích středních technicko-hospodářských pracovníků v činnostech, které souvisejí s využíváním techniky a zajišťováním její provozní spolehlivosti. Uplatnění získají také jako výrobní mistři a technici ve výrobních organizacích, technici v dopravě, stavebních, servisních a obchodně ekonomických službách.

Nejmodernější simulátory na světě

Škola vlastní simulátory pro výuku harvestorových technologií, harvestory a vyvážecí soupravy, což ji posouvá mezi špičku obdobných vzdělávacích zařízení v Evropě.

Finové jsou z našich stromů na větvi, říká ředitel trutnovské lesnické školy

Studenti mají k dispozici deset simulátorů, z toho dva nejmodernější na světě. Trénují na nich práci s těžebními stroji ve virtuálním prostředí. Učí se na nich Marek Filip, který je v 1. ročníku. Do Trutnova zamířil studovat z Chocně.

„Přináší mi to zkušenosti do budoucna i radost. Je úžasné se učit servis, ovládání, je to skvělá věc před tím, než půjdeme do reálného provozu. Na simulátoru to není to sranda, každé tlačítko udělá něco jiného, v realitě jeden stisk tlačítka může způsobit pohromu,“ líčil Marek, který se odmala rád pohyboval v lese, věnoval se myslivosti, bavily ho stroje, motory, hydraulika. I proto se přihlásil na operátora těžebních strojů.

Trvá to ale minimálně tři roky, než učitelé studenty pustí do harvestoru, aby mohli těžit dřevo. Musí nejprve zvládnout techniku a bezpečnost práce a správně ovládat stroje.

Záporem je, že škola potřebuje hodně peněz na udržení strojů v provozu. „Je to nejdražší obor v českém školství. Je to obrovsky nákladné, ale firmám i přírodě se vyplatí mít kvalifikovaného člověka,“ připomněl ředitel České lesnické akademie v Trutnově.