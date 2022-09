Josef Vágner chtěl být odjakživa lesníkem. "Pochází z podkrkonošské vesničky Ždírnice. Tam byl hajný Plecháč, který chodil k nim domů povídat o veverkách, krmelcích, lese. Táta ho tak hltal, od hajného pak dostal svoji první flintu. Byl to jeho velký vzor. Probudil k němu lásku k přírodě," líčila jeho dcera Lenka Vágnerová v rozhovoru pro Deník.

Zakladatel safari Josef Vágner byl nadšený lesník, vzor měl v hajném ze Ždírnice

Její otec chtěl jít studovat střední lesnickou školu v Písku, místo toho ale zamířil na průmyslovku do Dvora Králové nad Labem. "V Písku byla škola děsně drahá. Studenti museli mít dvě uniformy, flintu a zaplatit obrovskou částku 32 tisíc korun. U nás v rodině neměli nic z toho. Dědeček byl obyčejný výhybkář na železnici a moc peněz nebylo. Tátu to strašně mrzelo, ale studovat chtěl, a tak nastoupil na průmyslovku do Dvora Králové," vyprávěla, jak to měl Josef Vágner se studiem.

Přesto se na vysněnou lesnickou školu dostal, ale už do Trutnova, která byla v roce 1945 otevřena. Budoucí nejslavnější ředitel zoo na ni nastoupil v roce 1948, když mu bylo dvacet let. "To už nashromáždil peníze, dostal flintu od starého hajného Plecháče. Na škole ale nemohli studovat ženatí muži, proto se můj bratr Josef narodil jako nemanželské dítě. To byla na tu dobu aféra. Dědeček jel tehdy za ministrem školství požádat, aby Josef Vágner dostal výjimku. To se povedlo a táta se mohl oženit," doplnila zajímavý příběh.

Na lesnickou školu v Trutnově vzpomínal zakladatel safari dobře. "Splnilo se jeho přání, i když později. O škole vždycky mluvil s respektem a velikou úctou," řekla Lenka Vágnerová.

