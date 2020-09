V Trutnově zapustilo studium lesnictví kořeny v roce 1945, kdy byla přeložena vyšší německá lesnická škola ze Zákup do Trutnova.

Česká lesnická akademie (ČLA) v Trutnově nemá nouzi o studenty a učitele. Lesnictví je vyhledávaný a atraktivní obor, trendem je i ochrana přírody, při níž studenti například demonstrativně plní les odpadky jako odstrašující příklad.

NEZVYKLÁ METODA S ODPADKY V LESE

„Jak roste turismus v lesích, zůstává tam stále více odpadků. Snažíme se proto působit na lidi, aby to nedělali. Vštěpujeme jim, že když si přinesou plný obal do lesa, měli by si odnést zpět i prázdný,“ připomíná ředitel trutnovské lesárny Miloš Pochobradský.

„Při lesní pedagogice úmyslně doneseme odpadky do vybrané části lesa. Dovedeme tam žáky základních a středních škol a přesvědčujeme je, že v takovém lese plném odpadků se přeci nechtějí pohybovat,“ přibližuje nezvyklou metodu. „Přes děti to úžasně působí na rodiče. Sami je upozorňují, aby odpadky v lese nevyhazovali,“ dodává ředitel.

VELKÁ POPTÁVKA ZE SKANDINÁVIE

ČLA v Trutnově jako jediná lesnická škola v ČR zajišťuje výuku operátorů těžebně dopravních strojů, o něž je velký zájem na trhu práce. Značná poptávka je po nich ve Finsku. Tam by mohlo každý rok odejít pracovat třicet až čtyřicet absolventů. Obor mechanizace a služby je maturitní.

„Jako jediní v Evropě jsme povýšili vzdělávání operátorů těžebních strojů z učňovského na maturitní obor. Operátoři harvestorů musí být vzdělaní a perfektně jazykově vybavení, mašina už je dneska velký počítač,“ vysvětluje ředitel.

Ve Skandinávii podle Miloše Pochobradského chybí lidé v lesnickém průmyslu už dlouho, proto mají zájem o mladé, šikovné pracovníky z Česka. „Finské firmy nemají problém prodat harvestory kvůli kůrovcové kalamitě, která je v celém světě. Mají ale problém najít lidi, kteří by je obsluhovali,“ popisuje.

KRÉDO: ABY V PŘÍRODĚ PRACOVALI ODBORNÍCI

Trutnovská lesnická škola má 420 žáků z celé republiky, 35 učitelů a celkem sto zaměstnanců. „Zájem je nejen o studium, ale také profesi učitele . Nemáme problém jako ostatní školy s nedostatkem studentů a učitelů,“ říká ředitel Milloš Pochobradský. „Lesárnu“ vede od loňského září.

„Od té doby mám 32 žádostí od učitelů, aby učili na naší škole. Když máme poradu ředitelů středních škol, školy řeší, že nemají studenty a učitele. Takové problémy u nás nejsou. To se krásně pracuje. Navíc studenti jsou skvělí, dobře se s nimi spolupracuje, protože oni chtějí,“ pochvaluje si Pochobradský. „Je strašně důležité pro nás pro všechny, aby v přírodě pracovali odborníci. Proto je pro mě klíčové vychovat kvalitní studenty,“ zdůrazňuje ředitel České lesnické akademie v Trutnově.