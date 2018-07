Letiště Pardubice odbavilo cestující číslo jedno sto tisíc

Pardubice - Jubilejní cestující, která prošla pardubickým letištěm je Trutnovačka.

Stotisícím cestujícím roku 2018, který letos prošel branami pardubického letiště, je Zuzana Jindrová z Trutnova. Pardubické letiště využila k cestě do Londýna. "Letím odtud poprvé a vlastně letím poprvé v životě. Cestuji do Anglie za známými, ale pokud se bude takto slavit každý můj let budu létat klidně častěji, poznamenala s úsměvem letošní stotisící pardubická cestující.“



Linka Pardubice Londýn je prvním z pravidelných leteckých spojů mezi východem Čech a západem Evropy. Od září loňského roku ji třikrát týdně provozuje společnost Ryanair, která na této trase přepravila již zhruba 40 tisíc cestujících. Zájem o ni je stále veliký, letadla bývají naplněna téměř z 90 procent. Velké oblibě u cestujících se těší i letošní novinka, pravidelná linka z Pardubic až na jih Španělska, provozovaná také společností Ryanair. Do Alicante odlétá spoj dvakrát týdně a je vyhledáván jak milovníky dovolené na pláži, tak těmi, kteří chtějí poznávat Španělsko nebo golfisty. Mimo to, v době letních dovolených z pardubického airportu odlétá řada charterových letů do Burgasu, Heraklionu, Antalye, Podgorici i na Rhodos.



"Přestože nás na podzim čekají dva měsíce výluky, kdy bude letiště z důvodu opravy letové dráhy uzavřeno, určitě se přiblížíme alespoň roku 2012, kde společnost přepravila 125 tisíc cestujících. Jen za první pololetí letošního roku jsme přepravili téměř stejný počet lidí, jako v roce minulém. Před námi je ještě polovina turistické sezony a tedy řada charterových letů do dovolenkových destinací. Na nezájem si nemůžeme stěžovat ani u pravidelných leteckých linek do Londýna či španělského Alicante," uvedla ředitelka pardubického letiště Hana Šmejkalová.



Pardubické letiště začínalo svůj civilní provoz v roce 1995 s několika tisíci přepravených cestujících. O tři roky později již počítalo své pasažéry na desetitisíce. Rekordního výkonu dosáhlo v roce 2013, kdy přepravilo více než 184 tisíce lidí. Po odchodu ruských dopravců se letiště propadlo až na 31 tisíc cestujících v roce 2016, od té doby ale opět nabírá dech. Výstavba nového terminálu Jana Kašpara a potenciál východních Čech "přilákaly" do Pardubic irského leteckého dopravce, začíná se vracet i ruská klientela. Za loňský rok využilo služeb pardubického airportu téměř 88,5 tisíce cestujících a letos budou výsledky ještě lepší.