Na pardubickém mezinárodním letišti se v pondělí začalo s dlouhodobě avizovanou modernizací technického zázemí. Kromě nových skladů pro pohonné hmoty dojde i na úpravy pojezdových a spojovacích drah. Investice za více než čtvrt miliardy korun by měla být hotova k poslednímu červenci příštího roku.



Podpisy a poklepání na základní kámen



Na včerejším slavnostním zahájení stavby se sešli všichni, kteří jsou do akce zainteresováni. Podpisy pod smlouvu připojili předseda představenstva East Bohemian Airport (EBA) a.s. Jiří Skalický, místopředseda představenstva a ředitel EBA Jan Andrlík a předseda představenstva firmy Chládek a Tintěra, která stavbu provádí, Petr Pejcha. Poté došlo i na symbolické poklepání na základní kámen stavby. „Pro rozvoj města i kraje je role letiště klíčová. Pochopitelně že se nevzdáváme ani výstavby nového terminálu,“ uvedla primátorka Pardubic Štěpánka Fraňková.



Zahajuje první fáze, druhou je terminál



Podle Jana Andrlíka, šéfa společnosti EBA, která civilní část pardubického letiště spravuje, byla zahájena první fáze modernizace. „Dojde k vybudování nového technického zázemí včetně splnění všech požadavků na bezpečnost. V nových skladech pak již bude místo pro velké množství paliva, což do současné doby nebylo. Pro nás byl problém, když například přiletěl obří nákladní ruslan a chtěl dotankovat 70 tun paliva. Po modernizaci technického zázemí už tento problém odpadne,“ uvedl Jan Andrlík.



Podle něj by pak mělo dojít i na druhou fázi modernizace, kterou bude výstavba nového terminálu. „S touto druhou fází výstavby se ovšem začne až poté, co bude hotova ta první. Nicméně na přípravě chceme začít pracovat už nyní,“ dodal Jan Andrlík.



Přestože pardubické letiště projde rozsáhlou modernizací, obří vzdušný přístav z něj ale prý rozhodně nebude.

„Chceme stále držet úroveň regionálního letiště, které by odbavilo zhruba 250 tisíc cestujících ročně,“ má jasno šéf letiště.



Jumbo přistane, ale prý by už neodletělo



K letům do tradičních destinací tedy zřejmě žádné další nepřibudou. Alespoň ne ty zámořské. „Nemá smysl si dělat větší ambice. Zatím by to ale nebylo možné ani technicky. Zdejší dráha je totiž dlouhá 'jen' 2,5 kilometru. Sice by stačila na přistání jumba či třeba velkého airbusu, ale na vzlet by už těmto obřím strojům zdaleka nestačila. Leda, že by odlétaly lehčí, tedy bez cestujících, bez nákladu a s menším množstvím paliva. V tom případě by jim kratší rozjezd stačil,“ objasnil Jan Andrlík.



Podle našich informací postaví pardubické letiště v první fázi modernizace také nové spojovací dráhy s ochrannými pásy mezi vzletovou a odletovou plochou, čímž bude pohyb letadel bezpečnější. „Některé dopravní letouny totiž mají nízko položené motory a jsou tak náchylné na nasávání nečistoty,“ vysvětlil Jan Andrlík.

Jan Šafář