Připravte se na léto v Krkonoších s výhodnou „Špindl WALK sezónkou“! Od tohoto úterý můžete online získat permanentky pro neomezené využití lanovek ve Špindlerově Mlýně.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Letní provoz plánuje Skiareál Špindlerův Mlýn zahájit 1. května. Již nyní ale přichází s hlavní novinkou letošní sezóny, a sice s prodejem letních sezónních permanentek pro pěší turisty. Akční online předprodej tzv. „Špindl WALK sezónky“ odstartoval v úterý 2. dubna. Do konce května ji zájemci zakoupí již od 990 korun a mohou ji na špindlerovské lanovky využívat denně až do podzimu.

„Zimní sezóna ve Špindlerově Mlýně s Velikonocemi skončila a my se již intenzivně věnujeme přípravám na letní provoz, který plánujeme spustit 1. května, nejprve o svátcích a víkendech, později každodenně. Jako první se rozjede lanovka Medvědín, ze které jde od horní stanice lze vyrazit za nejkrásnějšími místy Krkonoš, např. k prameni Labe nebo ke Sněžným jámám. Rodiny s dětmi se mohou těšit z naučných stezek i dětského hřiště přímo na vrcholové stanici Medvědína. Následně budeme provoz rozšiřovat i do Svatého Petra,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš s tím, že skiareál nabídne turistům poprvé celosezónní jízdenku na lanovky – tzv. „Špindl WALK sezónku“.

Nejvýhodnější Špindl WALK sezónky pro pěší turisty jsou k dispozici od 2. dubna do konce května, a sice online prostřednictvím věrnostního programu GOPASS. Záruku nejnižší ceny - pouhých 990 korun + 200 gopass bodů - mají v první fázi prodeje věrní sezónkáři, tedy ti, kteří si již koupili či koupí Gopass SKI sezónku 2024/25. Pro ostatní zájemce skiareál připravil také zvýhodněnou cenu, a to 1290 korun (dospělí) při koupi v e-shopu gopass.travel do 31. 5. Na kamenné pokladně bude letní sezónka k dispozici od června za 2990 korun. Platit bude od začátku letní sezóny až do samotného konce.

„Zvýhodněnými letními sezónkami chceme všem, kteří tráví ve Špindlerově Mlýně a jeho okolí hodně času, nabídnout výjezdy lanovkou za symbolickou cenu, aby si mohli letní Krkonoše užívat co nejintenzivněji. Dalším benefitem k letní sezónce je 15% sleva v restauracích a barech Špindl Gastronomy a ve sportovních prodejnách a půjčovnách Špindl Motion,“ doplnil René Hroneš.