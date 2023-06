Plánujete již dovolenou na léto? Vyrazte s přáteli nebo rodinou a dětmi do Krkonoš. Skiareál Špindlerův Mlýn otevře oficiálně letní sezónu ORLEN Summer Openingem 10. června. Už nyní se můžete těšit na nespočet turistických tras po hřebenech, oblíbené naučné stezky, terénní koloběžky nebo unikátní výstavu na téma: Horská služba v čase. V rámci ubytování získáte navíc pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma.

Jak bude vypadat léto ve Špindlerově Mlýně? Naučné stezky, zábavné atrakce a akce pro celou rodinu i lanovky po celou dobu pobytu zdarma | Foto: Archiv

Plánujete již dovolenou na léto? Vyrazte s přáteli nebo rodinou a dětmi do Krkonoš. Skiareál Špindlerův Mlýn otevře oficiálně letní sezónu ORLEN Summer Openingem 10. června. Už nyní se můžete těšit na nespočet turistických tras po hřebenech, oblíbené naučné stezky, terénní koloběžky nebo unikátní výstavu na téma: Horská služba v čase. V rámci ubytování získáte navíc pro všechny členy rodiny jízdenky na lanovky zdarma.

Lanovky zdarma nabízí Skiareál Špindlerův Mlýn pro všechny členy rodiny, a to za každou noc v rámci vybraných partnerských hotelů. Po příjezdu do hotelu se stačí zaregistrovat do věrnostního programu GOPASS a vyzvednout si čipovou kartu. K dispozici jsou v létě sedačkové lanovky Medvědín a Svatý Petr, a to s ohledem na aktuální provoz. „V současnosti máme v provozu lanovku Medvědín. Od 27. května pojede denně od 9 hodin do 16 hodin, v pátek a v sobotu do 17 hodin. Provoz lanovky ve Svatém Petru plánujeme zahájit 2. června. Návštěvníci ji budou moci využívat od pátku do neděle. Od července již pojede také denně,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš s tím, že oficiální zahájení letní sezóny chystá skiareál na sobotu 10. června. ORLEN Summer Opening nabídne u horní stanice lanovky Medvědín pestrý program pro celou rodinu. Nebude chybět interaktivní vystoupení pro děti, malování na obličej, workshop, skákací hrad, unikátní dětské hřiště s trampolínou, koncert nebo například grilování na terase. Vstupné bude pro všechny účastníky zdarma a za jízdenku na lanovku zaplatí návštěvníci symbolickou jednu korunu.

Stovka kilometrů turistických tras, adrenalin i výstava

Skiareál Špindlerův Mlýn nabízí i v létě skvělé vyžití. Aktivity na hřebenech Krkonoš po výjezdu lanovkou mají největší kouzlo. Pokud máte děti, neměli byste vynechat originální dětská hřiště u horních stanic lanovek s unikátními hracími prvky. Projít si můžete zábavné naučné stezky, vyzkoušet si jízdu na terénních koloběžkách. Špindlerův Mlýn navíc nabízí nespočet turistických tras v náročnějším i méně náročném terénu. Stačí vyjet lanovkou a vydat se po hřebenech na túry nebo kratší procházky s nádhernými výhledy. Vyrazit můžete na Sněžku, Luční boudu, Výrovku nebo Labský důl. Novinkou letošní sezóny je historická výstava: Horská služba v čase, kterou skiareál otevře 17. června vernisáží v Depu Svatého Petra. Těšit se můžete na ukázku zásahu horské služby nebo koncert Jakuba Ondry. Výstava bude otevřena vždy s provozem lanovky ve Svatém Petru až do 1. října 2023. Vstupné bude zdarma.