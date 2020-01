V Peci pod Sněžkou dojde ve druhé polovině roku k dokončení dopravního terminálu s velkým parkovacím domem pro 457 aut. Pokračovat budou rozsáhlé stavební úpravy trutnovské nemocnice, chystá se výstavba domovů důchodců v Tmavém Dole (za 125 krajských milionů) a Žacléři, otevření jednoho z nejmodernějších zdravotnických zařízení dlouhodobé lůžkové péče soukromým investorem ve Dvoře Králové nad Labem, rekonstrukce náměstí v Žacléři. Letos má být dokončeno centrum duševního zdraví v Trutnově vedle nového SVČ na místě někdejšího Kulturního klubu Nivy a oblíbeného country podniku Bonanza.

V Borovnici se lidé podívají do nového větrného mlýna, v nejvyšším místě Jestřebích hor vyroste nová rozhledna Žaltman. Hned na přelomu ledna a února má zahájit provoz nově postavená Petrova bouda nad Špindlerovým Mlýnem. Letos má odstartovat první etapa propojení lyžařských areálů ve Špindlerově Mlýně, podle Ředitelství silnic a dálnic začne výkup pozemků na trase plánované dálnice D11 z Trutnova na hranice s Polskem.

Na třech místech bude hlavním tématem koupaliště. V Trutnově ho kompletně přestavují a chtějí mít hotové letos do konce června. V Hostinném odstartovala na podzim výstavba nového rekreačního areálu v místě bývalého koupaliště, který má být hotový v roce 2021. Ve Vrchlabí město spustí první etapu stavby krytého bazénu ve Vejsplaších, letošní rok se bude týkat vybudování infrastruktury a příjezdových cest. Také v Jilemnici se zabývají otázkou výstavby koupaliště, kterým by chtěli vzkřísit chátrají prostředí zdevastované plovárny.

Trutnov, druhé největší město v kraji, se loni blýsknul otevřením moderního Střediska volného času v areálu Na Nivách, do kterého investoval 197 milionů korun, vše z vlastních prostředků. Letos se zaměří na dokončení rekonstrukce letního městského koupaliště.

Zásadní změnu představuje přechod na nerezové vany v jednotlivých bazénech. Dosud se vybouraly veškeré staré nosné konstrukce, byly položeny rozvody vody a kanalizace a provádí se úpravy stávající bazénové technologie. „V plaveckém bazénu jsou hotové nerezové stěny, dno se teprve bude dělat. Ve velkém rekreačním bazénu jsou z větší části také hotové stěny. Nerezové vany by měly být kompletní do jara. Také se kompletně demontovalo dětské hřiště a vznikne zde zcela nové,“ upřesnila mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. „Zatím stále platí, že do června letošního roku bude oprava koupaliště hotová,“ ujistila.

Trutnov rovněž změní podobu pěší zóny v centru města, kam zařadí hodně zeleně. „V současné době čekáme na stavební povolení. V únoru plánujeme vypsat výběrové řízení na dodavatele stavby. Pokud vše půjde podle plánu, v květnu by se mohlo začít s realizací rekonstrukce,“ sdělila Michaela Dědková.