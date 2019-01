Liberec – Dlouhých několik desítek let chyběl v kostele sv. Mikuláše v Mníšku u Liberce zvuk varhan. Původní malé varhany v 70. letech odvezlo z kostela vedení města s tím, že je třeba je opravit. Zpět se však nikdy nevrátily. Díky velkorysému daru však mají v Mníšku varhany nové. Včera je v kostele slavnostně posvětil farář Miloš Raban.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

„V kostele varhany být mají. Proto jsem se rozhodl na ně věnovat peníze. Chtěl bych, aby kromě mší hrály i pro světské účely,“ řekl Stanislav Vohlídal. Ten daroval potřebných 500 tisíc na koupi a instalaci. „Největší radost budu mít, když se budou hojně využívat,“ dodal.

Nové varhany mají zajímavý osud. V roce 1953 je vyrobila firma Organa v Kutné Hoře a následně byly umístěny do kostela na Slovensku, kde hrály pouhých deset let. Slovenský kostel dostal nové, větší varhany, a tak původní putovaly do světa.

„V 60. letech se dostaly k opraváři nástrojů zpátky do Kutné Hory. Tam čekaly na své další využití do letošního roku,“ řekla Eva Machková z Kruhu přátel hudby, Lázně Libverda. Právě nehrající rozebraný nástroj od opraváře z Kutné Hory nakonec při svém hledání objevil farář Miloš Raban. Za pomoci Stanislava Vohlídala je pro svůj kostel v Mníšku zakoupil. Jediné, co jim chybělo, byl pohon. Ten se podařilo sehnat v Německu.

„Varhany sem padnou, jako by tu byly odjakživa. Hodí se sem vzhledem i sílou zvuku,“ objasnila Machková.

„Na jaře nám ještě zbývá udělat povrchovou úpravu. To teď vlivem teploty nelze,“ doplnila Eva Machková. Na slavnostní posvěcení nástroje přišla spousta lidí. „Většina z nich možná ani nebyla věřící,“ podotkla. Farář Miloš Raban posvětil varhany svěcenou vodou a požehnal jim. Popřál jim, ať dobře slouží při bohoslužbách.

„Varhany jsou především nástroj boží, ale používají se i při křtech, svatbách a pohřbech,“ vysvětlila Machková. Podle ní by se měly užívat také pro koncerty vážné hudby. Po skončení Mše svaté v rámci druhé adventní neděle vyzkoušel nástroj hráč na varhany a učitel Základní umělecké školy v Liberci Lukáš Trykar.