Aktuální jednání se vedou zejména o způsobu regulace a nastavení front u vleků a lanovek v lyžařském středisku. Počítá se v nich s rouškami a dvoumetrovými rozestupy. Konkrétní návrh musí nyní posoudit ministerstvo zdravotnictví.

Zdroj: Asociace horských středisek ČRKdy budou stanovena pravidla pro skiareály?

Lyžařské areály by potřebovaly znát pravidla provozu co nejdříve. Není to jen o nich, jde samozřejmě o všechny další navazující služby v horských střediscích, jako jsou hotely, restaurace, půjčovny, protože bez fungujícího areálu je i jejich provoz významně omezen. Jednání o nastavení podmínek s ministerstvem zdravotnictví probíhají a my doufáme, že na začátku příštího týdne v nich bude zásadní posun. Všichni se na nová pravidla potřebují připravit dopředu, a protože čas do zahájení zimní sezony se krátí, bylo by dobré je znát co nejdříve. Podle vyjádření pana ministra Havlíčka by pravidla pro skiareály mohla být jasná nejpozději uprostřed příštího týdne.

Lze předpokládat, že budou skiareály fungovat ve třetím stupni protiepidemického systému PES?

Ano, předpokládáme, že skiareály pojedou i ve stupni tři, protože v něm například fungují hotely pro turisty nebo restaurace. Aktuální debata se vede zejména o způsobu regulace a nastavení front u dopravních zařízení v lyžařském středisku. Počítá se určitě s rouškami a rozestupy 2 metry. Konkrétní návrh musí nyní posoudit ministerstvo zdravotnictví.

Italský premiér vyzval alpské země, aby v důsledku pandemie nechaly raději na vánoční svátky horská střediska uzavřená a navrhuje koordinovaný postup na půdě Evropské unie. Co tomu říkáte?

Jsme toho názoru, že v České republice není k uzavírání respektive neotevření horských středisek žádný relevantní důvod. Z mnoha důvodů proto doporučujeme tuto iniciativu stejně jako například Rakousko odmítnout a soustředit se u nás spíše na nastavení a realizaci odpovídajících bezpečnostních pravidel provozování horských středisek. Pohyb na čistém horském vzduchu v podstatě „ve skafandru“, tedy lyžařském oblečení, helmě, brýlích, rukavicích, není rizikový.

V čem byl problém na jaře při šíření koronaviru?

Hlavní problém jarní vlny koronaviru v lyžařských areálech byla neznalost a nepřipravenost, uzavřená přepravní zařízení typu kabin a gondol a párty typu Aprés ski. Na tuto sezonu jsme ale výrazně lépe připraveni. V ČR máme pouze několik uzavřených kabin a zbytek lanovek a vleků je otevřený a žádné párty umožněny nebudou. Stejně tak existují data o tom, že se nemusíme obávat nějakého přílivu cizinců na naše hory.

Budete podnikat další kroky kvůli italské iniciativě plošně uzavřít horská střediska?

Pokud předpokládáme, že v prosinci bude v ČR v rámci škály PES platit stupeň číslo 3, kdy jsou plně otevřeny hotely pro turistické ubytování, fungují restaurace a je umožněn provoz skiareálů, je teoretická myšlenka uzavřít tyto provozy pouze ve vybraných horských oblastech v hrubém rozporu s obecnými pravidly nastaveného protiepidemického systému PES. Zároveň chceme dopisem informovat zainteresované politiky o našem postoji k italské iniciativě na uzavření horských středisek přes vánoční prázdniny.