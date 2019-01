Trutnov – Známá česká novinářka Lída Rakušanová, jejíž jméno je spjato hlavně s Rádiem Svobodná Evropa a která spolupracuje s regionálními Deníky, zavítala v úterý na trutnovskou střední průmyslovou školu.

V rámci projektu Deník ve škole, který zde realizuje Krkonošský deník, připravila pro studenty třetího ročníku zajímavou přednášku.

„V první polovině šlo především o to, jakou váhu a sílu má slovo. Že to může být účinná zbraň, což jsme zažili za dob totality, kdy se za svobodné slovo mohlo jít i do vězení. Nebo ošidná věc, protože slovo může být i smrtícím šípem, jak napsal Václav Havel ve své eseji Slovo o slovu," uvedla Lída Rakušanová. Studenti se také dozvěděli více o objektivnosti novináře a zdrojování informací.

„Moc se mi líbilo, že nám Lída Rakušanová předávala vlastní zkušenosti a ukázala nám, že svobodu slova a internet musíme brát z více úhlů pohledu. Také jsme se dozvěděli, že bychom při získávání informací neměli čerpat jen z jednoho zdroje, ale vše si ověřovat," podotkla studentka Radka Maršálová.

„Projekt považuji za velice prospěšnou věc, protože je nutné ukázat už studentům, jak se noviny dělají a o co v nich jde. Aby se mohli později sami kriticky postavit k médiím a k tomu, co se v mediálním světě odehrává. Každá škola, která se projektu zúčastní dělá hrozně moc pro rozhled svých studentů a žáků," uvedla po dvouhodinové přednášce v Trutnově Lída Rakušanová.