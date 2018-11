Lidé naplnili košíky, dobrovolníky dojala i pomoc od vozíčkáře

Trutnov - Ve třech trutnovských obchodních řetězcích se podařilo vybrat v sobotu při Národní potravinové sbírce 1949 kilogramů zboží. Je to o pouhých 117 kilo méně než v rekordním loňském roce, kdy ovšem akce byla delší o dvě hodiny.

V Tesku, Penny marketu a Bille lidé nakupovali trvanlivé potraviny a drogerii, které po zaplacení věnovali dobrovolníkům z trutnovské charity. Ta je bude distribuovat potřebným rodinám, matkám samoživitelkám, obyvatelům azylových domů, dětem i seniorům. Rozděleny budou zhruba mezi tisícovku lidí na Trutnovsku. Národní potravinová sbírka probíhala také ve Dvoře Králové a Vrchlabí a prodejnách drogerie. Potravinová banka v Hradci Králové zaznamenala po sobotě dohromady 12 tun z celého kraje.



„Nejčastěji lidé darovali těstoviny, potom rýži a drogistické zboží,“ označila nejfrekventovanější zboží Dáša Königová, dobrovolnice z Oblastní charity Trutnov, která v sobotu od 8 do 18 hodin přijímala zboží od dárců. Někdo daroval paštiku, někdo odmítal přispět čímkoliv, ale našli se i tací, kteří neváhali přivést dobrovolníkům plný koš potravin.

Rekordmanem byl muž, který v obchodním domě Tesco věnoval do Národní potravinové sbírky nákup za dva a půl tisíce korun. „Chtěl nám darovat na památku i dlouhou účtenku,“ poznamenala s úsměvem Martina Vágner Dostálová, vedoucí Centra dobrovolníků a Centra potravinové a humanitární pomoci Oblastní charity Trutnov. „Takový nákup byl neuvěřitelný, navíc plný rozmanitého a potřebného zboží, včetně hygienických potřeb,“ dodala. „To jen potvrdilo, že lidé více uvažovali nad tím, co mají nakupovat a jak k akci přistupují. Během uplynulých pěti ročníků už zjistili, jaké zboží nejlépe darovat. Nakupovali věci, které jsou opravdu potřebné,“ ocenila Martina Vágner Dostálová.



Letošní 6. ročník Národní potravinové sbírky, kterou v celé republice organizovala platforma Byznys pro společnost, se zaměřil na pomoc matkám samoživitelkám. V Trutnově zamíří potravinová podpora mimo jiné do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v organizaci Most k životu. „Lidé považují za smysluplnější, když vědí, že pomoc směřuje do jejich regionu, do místa, kde žijí. Jsem hrozně ráda, že jsou otevření pomáhat, není jim to jedno. Přemýšlí, co koupit, darovat. Co by potřebovali, kdyby se dostali do takové situace. Chápou smysl. Každý pomůže podle svých možností. Najdou se i tací, kteří nikoho podporovat nechtějí, nic nepotřebují. Ale to je každého věc,“ řekla.

Předání potravin se neobešlo bez dojemných zážitků. „Je to vždycky hodně emotivní,“ přiznala Martina Vágner Dostálová. „Zase jsme několikrát slzely, třeba když maminka s dvěma malými dětmi přiveze plný koš potravin nebo u dalších, kdy je vidět, že lidé pomáhají s radostí. Pán na vozíku si udělal výlet z Janských Lázní, jen aby mohl nakoupit potraviny,“ potěšilo šéfku Centra dobrovolníků a humanitární pomoci.



Bezmála dvě tuny potravin a drogerie, uložené v bednách, zamířily v sobotu večer do potravinového a humanitárního skladu Oblastní charity Trutnov. „Tam potraviny uskladníme a společně s našimi úžasnými dobrovolnicemi a dobrovolníky roztřídíme a připravíme k rozvozu a distribuci, která probíhá v koordinaci se sociálním odborem městského úřadu a dalšími organizacemi,“ objasnila, co se stane s 1949 kilogramy zboží, které lidé v Trutnově vybrali při Národní potravinové sbírce.