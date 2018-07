Lidé nesportovali. Tak Maršov postavil areál

Maršov u Úpice – Jedna z nejmenších obcí Trutnovska Maršov u Úpice slavnostně otevřela sportovní areál. Zastupitelé ho vybudovali i přesto, že mezi obyvatelstvem není sportování historicky nijak zakořeněné.

Myšlenkou na vznik sportovního zázemí se přitom v Maršově zaobírají už od roku 2011. Na dotační fondy však radnice nedosáhla, proto areál vybudovala z vlastních finančních rezerv.



„Sport není u nás v obci příliš zakořeněný. Spousta lidí namítala, proč areál budujeme. Byla to investice do něčeho, k čemu zatím občané nemají vztah. Přesto si věřím, že takové místo bude lidi stmelovat a začne pro naši obec něco znamenat,“ myslí si místostarosta Maršova u Úpice Vlastimil Vlček. „Myslím, že je to vhodné pro děti, pro všeobecný pohyb i pro to, aby se lidé víc poznávali a sbližovali,“ doplňuje Vlček.



Jeho přání se částečně plnila už během budování areálu. Podíleli se na něm částečně svépomocí i sami lidé. „Třeba si děti za deset let vzpomenou, že tu zasazovali strom a pomáhali. Mohli by jim to pomoci vytvořit si k vesnici určitý nadstandardní vztah,“ usmívá se Vlastimil Vlček. V Maršově u Úpice žije necelá dvoustovka obyvatel. Za areál obec zaplatila 1,5 milionu korun.



Vybudováním fotbalového trávníku na malou kopanou, tenisového kurtu a dětského hřiště však plány obce na rozvoj areálu nekončí. Během příštích měsíců by tu mělo vyrůst ještě zázemí se šatnami a sociálním zařízením. Areál je v současné době přístupný bez omezení a zdarma.