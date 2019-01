Trutnov /KAUZA SBD/ – Události, které vposledních dnech hýbou Stavebním bytovým družstvem vBulharské ulici, vyprovokovaly družstevníky kinternetové diskusi.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Ta se odehrává nejen na webové stránce družstva, která se kauze věnuje, ale také například v Deníku pod články o vývoji situace v trutnovském SBD. I včerejší informace o odložení vykonatelnosti rozhodčích nálezů přiměla čtenáře k napsání názorů.

Čtenář Muller: „Odložení vykonatelnosti je dobrá zpráva i když moc neznamená. Soud se bude případem teprve zabývat a z nařízeného předběžného opatření nelze usuzovat na konečný výsledek. Nicméně soud dal družstvu čas na konsolidaci a i v případě prohry v první instanci bude možnost se odvolat. Bylo by dobré si uvědomit, že v případě konečné prohry se částka pokuty zvýší o příslušenství a o soudní poplatky a náklady na zastupování protistrany. Tím ale výčet negativ končí. Negativa jsou bohatě nahrazena pozitivy. Těmi jsou šance na zvrat výsledku, a tedy ještě naděje, že se pokuta nebude muset vůbec platit a hlavně časový prostor pro stabilizaci družstva. Bude relativně dost času na výběr dalšího vkladu. Nesmí se ale usnout na vavřínech a lhůtu danou soudem (do pravomocného rozhodnutí ve věci) promarnit.“

Čtenář Charles: „Já bych viděl tu hlavní pointu ne v tom, že máme více času, ale že o celé kauze konečně začne rozhodovat klasický soud, ne nějaký s. r. o. „spolek“ z Olomouce… a hlavně, pokud to družstvo projede, nic se neděje, těch pár desítek tisíc navíc za poplatky a úroky stojí za to riziko to zkusit… na druhé straně vah je totiž 17 milionů korun.“

Vašek P.: Kauza už je k smíchu, každej týden nový rozhodnutí! Hlavně že právníci a spol. na tom vydělaj pěknej balík!“

Karl: „K smíchu jste akorát vy…všichni rozumně uvažující (zejména v Trutnově) jsou rádi, že v ČR existuje určitá spravedlnost, byť za minutu 12, ale je to tu a doufám, že vše se k dobrému obrací. A na rozhodnutí a jeho načasování není nic divného, vše má svůj řád a postup.. a toto rozhodnutí nemohlo přijít dříve, než rozhodl Rozhodčí soud a než si SBD převzalo rozhodnutí, poté podalo návrh a soud vyhověl.“