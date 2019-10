/FOTO/ V dlouhých frontách před pražským Žofínem. Doma, u zapálené svíčky. V domově důchodců před televizní obrazovkou. Poslední sbohem dávají Karlu Gottovi i Východočeši.

Pietní místo za Karla Gotta u náchodské radnice. | Foto: Deník/ Michal Fanta

Jeho hlas a hity od konce padesátých let provázely životem hned několik generací. Jeho charisma a úsměv milovali bez rozdílu ženy i muži. Na pražský Střelecký ostrov, do Paláce Žofín, tak míří nevídané množství lidí – podle odhadů až 300 tisíc. Jsou mezi nimi i Východočeši, kteří si kvůli dnešnímu veřejnému rozloučení s Karlem Gottem upravili svůj dlouho plánovaný osobní i pracovní program. „Vůbec si v tuto chvíli nedovedu představit, jak v pátek autem projedu Prahou, ale chci se s Mistrem rozloučit. Cítím to tak,“ plánovala ještě včera Jana Dioszegi z Hradce Králové – a neodradily ji ani zprávy o statisících fanoušků proudících na Žofín, ani informace o masivních dopravních uzavírkách a očekávaných komplikacích. Ne všichni našli stejnou odvahu. Vladimír Pechan, soused bývalého prezidenta Václava Havla z vlčického Hrádečku u Trutnova, raději zůstane doma a rozloučí se s Karlem Gottem po svém: „Před Karlem Gottem smekám. Udělal toho pro republiku hodně. Byl to mimořádný zpěvák, takový se nerodí. Fandil jsem mu. Pohřeb se státními poctami si zaslouží, to udělali perfektně, je adekvátní jeho osobnosti. Zaslouží si takové rozloučení mnohem víc než nějaký politik, co jen kecá a chválí svoji stranu. Jen si říkám, kam se ty lidi v Praze vejdou. V pátek se taky hraje fotbal s Angličany. Já bych se ztratil. Motal bych se tam a šel někam s davem, aniž bych věděl kam. Jsem přírodní člověk, zůstanu doma, kde jsem svým a spokojeným pánem. Stačí mi moje koně, kteří dokážou neuvěřitelný věci,“ svěřil se Vladimír Pechan.