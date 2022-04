Návštěvníci Krkonoš můžou také vyrazit lanovkou na Sněžku, užít si sobotní Velikonoční jarmark v hotelu Horizont v Peci pod Sněžkou, nedělní přejezd jezírka na dojezdu sjezdovek ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně nebo Velikonoční pomlázkování na Stezce korunami stromů Krkonoše v Janských Lázních.

Zvýšený zájem pociťují také hoteliéři. "Zájem hostů byl veliký, jsme za něj moc rádi. Poptávka byla dlouho dopředu jak po velikonočním víkendu, tak po všech ostatních víkendech v mezisezoně, což nás mile překvapuje a provozně drží nad vodou," potěšila jednatele hotelu Hvězda v Peci pod Sněžkou Marka Holera takřka stoprocentní obsazenost. "Dalo by se říct, že lidé plynule přešli ze zimní do jarní sezony. Vedle lyžování se začínají věnovat pěší turistice," dodal.

Michaela Tržická z Liberce vyrazila v pátek na skialpy, v sobotu by chtěla nasadit sjezdové lyže. "Šla jsem na Liščí horu, ale byla tam hrozná mlha a foukalo. Úplně jako za Hanče a Vrbaty. Tak jsem jela zpět. Sněhu je hodně, na sjezdovkách je ho dost, ale je obleva a je měkký. Doufám, že v noci umrzne a ráno to bude na jedničku. Vezmu si sjezdovky. Sice to je už venku na motorku, ale lyžovat na Velikonoce, to je paráda," naplánovala si absolventka trutnovského gymnázia, za svobodna Zavadilová, která má ve Velké Úpě chalupu.

"Jsme skalní srdcaři. Jakmile se otevírají sjezdovky na Černé hoře, tak jsme tam první, a potom sezonu zavíráme. Letos jsme toho najezdili hodně, zima byla parádní oproti předchozím dvěma letům, kdy se lyžovat nemohlo kvůli covidu," užívala si příznivé sněhové podmínky.

Paní Sylva dorazila na kompletní prodloužený víkend z Prahy s manželem. "V Peci jsme poprvé po dvaceti letech, jinak jezdíme do Špindlu. Chtěli jsme udělat změnu. Je to zajímavé lyžovat v polovině dubna, tomu ale odpovídá kvalita sněhu, který je špatný," poznamenala.

To Ondřej Fiala, který žije kousek za Prahou, je v Peci pod Sněžkou pravidelným hostem. "Jezdíme sem pravidelně pět let, od té doby, co máme děti. Snažíme se pokaždé na chvilku vypadnout z velkoměsta. Do Krkonoš se vydáváme tak jednou za dva měsíce, jezdíme výhradně do Pece. Máme Pec velmi rádi a nedáme na ni dopustit. Špindl moc nemusíme. Takže, vždycky Pec!," měl jasno o svém preferovaném horském středisku Ondřej Fiala.

Podle provozovatele hotelu Hvězda a restaurace Enzian Marka Holera v zimě takřka výhradně převažovali tuzemští hosté, zatímco cizinců dorazilo minimum. "Poprávka od zahraniční klientely není takřka žádná. To je výrazný rozdíl oproti předchozím zimním sezonám, kdy Pec pod Sněžkou plnili zhruba z poloviny zahraniční hosté z Německa, Polska nebo Holandska. Letos jich dorazilo zhruba 15 procent. Podepsal se na tom koronavirus i válka na Ukrajině," komentoval letošní situaci.

Zřetelný úbytek cizinců potvrzuje také Martin Buček, ředitel Skiareálu Malá Úpa. "Nejvýraznější pokles proti předcovidovým sezonám jsme zaznamenali v lednu, kdy dorazilo o čtyřicet procent méně lyžařů. Vypadla zejména zahraniční klientela, speciálně Poláci. Důvody byly jasné, proticovidová opatření. Celkově za zimu poklesl počet návštěvníků o 25 procent Naproti tomu jsme měli vynikající březen kvůli počasí," hodnotil sezonu šéf maloúpského střediska, kde se lyžovalo ještě první dubnový víkend, což je na Malou Úpu hodně nezvyklé. "Buďme rádi, že se zimní sezona vůbec konala. Byla tisíckrát lepší než minulá," zdůraznil Martin Buček.

Podle Asociace horských středisek ČR zimní sezona ukázala, že zájem Čechů o lyžování v tuzemsku přetrvává. "Po předchozí prakticky neexistující sezoně nás těší, že si lidé na české hory cestu opět našli, a nakonec se počet návštěvníků přiblížil průměrným sezonám. To potvrzuje, že díky kvalitě služeb a dostupnosti středisek zájem o lyžování v Česku stále je," uvedla prezidentka Asociace horských středisek Kateřina Neumannová.

"I když jsme letos zažili extrémně málo dní příznivých pro zasněžování, podařilo se díky moderním technologiím připravit dostatečné množství sněhu. I nadále je v tomto ohledu klíčová podpora výstavby vodních akumulačních nádrží, které jsou nejen efektivní, ale i šetrné k přírodě," řekl Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek.

Za úbytkem cizinců v horských střediscích stála podle asociace především kombinace podmínek pro vstup do země a nejistota vyhlašování protipandemických opatření. Obdobné tendence provozovatelé zaznamenali také u tuzemských návštěvníků, kteří rozhodnutí o pobytu nechávali více na poslední chvíli.

Česká horská střediska propagovala v zahraničí agentura CzechTourism. Výrazná kampaň zacílila na Polsko. "Během loňského podzimu jsme spustili několik marketingových aktivit lákajících zahraniční turisty na české hory, a to v Polsku, Německu, na Slovensku a v zemích Beneluxu. Nejmasivnější kampaň proběhla v Polsku, kde jsme prezentovali česká horská střediska v online prostoru i v televizi," sdělil Antonín Novák, produktový manažer aktivního turismu agentury CzechTourism. "K tuzemskému publiku směřovala naše spolupráce se stanicí ÓčkoTV v rámci projektu „Užít hory“ a hlavním komunikačním portálem zůstává Kudy z nudy, kde jsme mimo jiné propagovali produkt CzechSkipass," dodal Novák.

