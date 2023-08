/FOTO/ V místní části Mladých Buků Hertvíkovicích roste dva kilometry dlouhá a tři metry široká cyklostezka s chodníkem za bezmála padesát milionů korun podél silnice I/14 mezi Trutnovem a Vrchlabím.

V Hertvíkovicích vzniká cyklostezka s chodníkem podél silnice I/14. | Foto: Robert Feješ

Jak již řidiči poznali, dochází přitom k podstatnému zúžení vozovky. Místní lidé se těší, že konečně budou mít k dispozici chodník u frekventované silnice, kde šoféři často překračují povolenou rychlost. Město Trutnov tam nasadí úsekové radary, momentálně probíhá výběrové řízení na jejich dodavatele.

Petra Navrkalová žije v Hertvíkovicích hned u vytížené silnice I/14 a dobře ví, co to obnáší. „Bydlíme hned u silnice, auta nám jezdí přímo kolem domu a obrovskou rychlostí. Dítě musím převádět přes silnici, nemůžu ho pustit samotné, aby se dostalo na autobus do školy. Je to hodně nebezpečné,“ popisuje.

Cyklostezka povede od konce Hertvíkovic po horní autobusovou zastávku. Pohyb chodců a cyklistů by tak měl být bezpečnější.

„My, stejně jako sousedé a další rodiny s dětmi, kteří v Hertvíkovicích bydlíme, jsme cyklostezku uvítali a jsme nadšení, že se staví. Bylo to určitě potřeba. Konečně bude možné tady chodit. Doufám, že bude i radar. I s novým osvětlením to bude fantastické, vesnice dostane jiný šmrnc,“ těší se Petra Navrkalová.

Město Trutnov už na pořízení radarů pracuje, momentálně probíhá tendr na dodavatele. Společně s Hertvíkovicemi se radary objeví také v dalších obcích v okolí Trutnova - Bernarticích, Zlaté Olešnici, Libči, Voletinách, Starém Rokytníku. „Momentálně probíhá výběrové řízení na dodavatele radarů. Termín, kdy budou radary instalovány a zprovozněny, tedy závisí na výsledku tohoto výběrového řízení. Předpokládáme, že k tomu dojde ještě do konce letošního roku,“ tvrdí mluvčí trutnovské radnice Michaela Dědková. Radar by měl v Hertvíkovicích vydržet do doby, než bude zkompletovaná cyklostezka, tedy i s navazující druhou etapou do Mladých Buků.

Populární místo k bydlení

Zajištění bezpečnosti pro obyvatele v nejožehavějším úseku bylo podle starostky Mladých Buků Lucie Potůčkové hlavním důvodem, proč se městys do nákladné stavby pustil. „Hertvíkovice jsou populární místo k bydlení. Prodáváme další pozemky, stěhuje se tam čím dál víc mladých lidí. Chtějí se ve vesnici pohybovat bezpečně a bezpečně posílat děti do školy,“ zdůrazňuje. Výrazným způsobem se kvůli stavbě cyklostezky zmenší šířka vozovky na minimální šířku jízdního pásu 7 metrů se šířkou jízdního pruhu 3,5 metry. Městys zajistí i nové osvětlení.

Vedle bezpečnosti občanů má být cyklostezka také průkopnickou stavbou na páteřní cyklotrase číslo 22, jedné z hlavních krajských cyklostezek. V budoucnu má propojit okolní podkrkonošské obce. „Propojit by měla Hostinné, Rudník, Javorník, Hertvíkovice, Mladé Buky. Napojení na Labskou cyklostezku je velkolepou vizí, ale reálnou,“ podotýká starostka.

Stavební práce začaly letos na jaře, hotové mají být do listopadu. Vyjdou zhruba na 47,5 milionu korun. Mladé Buky získaly výraznou dotační podporu 24 milionů korun od Státního fondu dopravní infrastruktury a Královéhradeckého kraje, který přidal 12 milionů korun. „Cyklostezka se buduje v komplikovaném horském prostředí. Bez podpory kraje a státu bychom ji nepostavili,“ přiznává Lucie Potůčková. „Výborná je spolupráce se zhotovitelem, stavební firmou KVIS. Posun ve stavbě je zřetelný,“ dodává.

Mladé Buky zároveň pracují na přípravách druhé etapy cyklostezky, která povede kolem kostela do Mladých Buků. „Jsme ve finální fázi projektování. Pokud vše půjde dobře a získáme dotace, během dvou let by se mohla stavět tato navazující etapa,“ odhaduje Lucie Potůčková.