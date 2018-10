Lidem nejvíce chutnala kulajda, uvařili ji z krkonošských hřibů a kopru

Malá Úpa - Bramboračka, zelňačka, kulajda, houbová nebo neodmyslitelně krkonošské kyselo. Pomezky v sobotu zavoněly různými vůněmi krkonošských polévek. Maloúpská vařečka nabídla návštěvníkům druhé nejvýše položené obce v České republice možnost ochutnat dílo místních restaurantů, přímo u bývalé celnice na česko-polských hranicích.

Zájem byl obrovský. Pětistovka hlasovacích lístků byla vyprodaná, padesátilitrové hrnce s polévkami se rychle vyprázdnily. U odborné poroty nejvíce zabodoval hotel Javor s houbovou polévkou, u diváků to vyhrála na celé čáře kulajda, připravená týmem Sokolích bud.

„Při prvních dvou ročnících jsme vařili krkonošské kyselo, letos jsme udělali změnu a rozhodli se pro kulajdu,“ přiznal provozovatel Sokolích bud Pavel Tomáš. S přípravou si dali opravdu záležet. „Vymýšlíme, povídáme, spekulujeme, taktizujeme. Není to tak, že bychom na poslední chvíli navařili, co dům dal. Když jsme minulý rok dělali krkonošské kyselo, mazal jsem pro pravý kvásek speciálně do soutěžní polévky až do Jilemnice. Letos jsme poctivě chodili na houby do krkonošských lesů, měli jsme domácí vejce od mého pantáty,“ popisoval.

Jejich kulajda, uvařená pro Maloúpskou vařečku, obsahovala přes kilo sušených hřibů. Co ještě? „Kopr, rozkrájené brambory ve slupce. Naším tajemstvím je, že sušené houby lehce povaříme v mlíce, uděláme z nich menší ragú, které přimícháme do polévky. To je ta houbová chuť, která by měla v polévce být. To byl základ úspěchu,“ prozradil vítězný recept.

Polévku, která dostala od diváků nejvíce hlasů, připravovali od pátečního večera. „Začali jsme v sedm večer po vydání polopenzí na penzionu. Polévku jsme vařili do dvou ráno. Nakonec jsme přidávali kopr, který se musí dávat až v úplném finále jako poslední, aby jeho chuť nezapadla a polévka získala dobrou chuť. Ráno jsme si kulajdu nahřáli v kuchyni a dvacet minut před začátkem soutěže jsme ji dovezli v obrovské nádobě na místo,“ přiblížil přípravy šéf vítězného podniku.

Maloúpská vařečka je jedinou kuchařskou soutěží, do které se Sokolí boudy zapojují. O to víc je potěšilo, jak u nich lidem chutnalo. „Děkujeme divákům za tohle ocenění. Jsme moc rádi, že taková soutěž v Malé Úpě existuje, obec zviditelní. Malá Úpa je takový zapomenutý kout Krkonoš, lidi oceňují, že nejsme horské středisko typu Špindlerova Mlýna. To ani nechceme být. Jsme místo hlavně pro rodiny s dětmi, které rádi tráví na Malé Úpě volný čas. Takovou tvář si chceme zachovat,“ řekl Pavel Tomáš.

Sokolí boudy provozuje čtvrtým rokem. „Snažíme se vařit českou kuchyni, nevymýšlíme bejkárny. Jedeme klasiku, která se hodí do Krkonoš. Dobré kyselo, bramboračka nebo kachna, to jsou jídla, která chceme i dál dělat. Snažíme se být normální a na nic si nehrát. Podle mě jsme tady jako boudaři od toho, abychom co nejvíce zpříjemnili pobyt návštěvníkům Malé Úpy,“ poznamenal.

Pavel Tomáš pochází z Nového Bydžova, bydlel v Praze, tři roky pracoval v Austrálii. V Sydney si nejprve prožil těžký vstupní půlrok. „Začínal jsem v pekárně a první půlrok byl opravdu tvrdý, jak to bývá v cizině. Pak se situace zlepšila, začal jsem pracovat v restauraci a bylo to skvělé,“ vzpomínal na život v Austrálii. Jaká je tamní kuchyně? „Austrálie nemá svoji typickou kuchyni. Je to směs světových kuchyní, kterou dělají dobře a kvalitně. Tam to doopravdy vypadá tak, jak to dělají Pohlreich nebo Ramsay,“ odpověděl.

Nejvíce mu u protinožců zachutnaly krevety na šalotce s česnekem na bílém víně. Čtyřmilionové Sydney vyměnil za krkonošskou horskou vesničku Malou Úpu, která má 135 stálých obyvatel. „Našel jsem tady sympatické prostředí a byl jsem šťastný, když jsem vyhrál výběrové řízení na provoz Sokolích bud. Jako hospodskému klukovi, který je vyučený v oboru, se mi splnil sen.“