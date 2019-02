V kraji klesla míra nezaměstnanosti z 8,5 na 7,9 procenta, přičemž největší pokles úřady práce evidují na Jičínsku, kde aktuálně činí 9,2 a na Rychnovsku se 7,3 procenta. Na Trutnovsku byla koncem dubna míra nezaměstnanosti 9,1 a na Náchodsku 8,1 procenta. V Hradci Králové a okolí, kde se nezaměstnanost tradičně drží na nejnižší úrovni v kraji, „spadla“ její míra z 6,9 na 6,5 procenta. Zatímco v okrese Hradec Králové bylo koncem března v evidenci úřadu práce 6418 osob, koncem dubna už „jenom“ 6024, tedy zhruba o čtyři sta méně.

„Důvod je jasný. Sezonní práce, především ve stavebnictví a v zemědělství, a částečně ještě veřejně prospěšné práce. Navíc, nikde nedošlo k hromadnému propouštění, které by příznivý trend zvrátilo,“ tvrdí ředitel hradeckého úřadu práce Martin Horák. Podobný vývoj očekává také v květnu, měsíci, kdy obvykle do evidence moc nových lidí nepřibývá a ani z ní neodchází. „Předpokládám, že by mělo dojít k dalšímu poklesu, můj odhad je o jednu nebo dvě desetiny procenta.

Potěšitelné podle Horákových slov rovněž je počet volných míst na Hradecku se od počátku roku drží zhruba na stejné výši. A to i přesto, že v minulém měsíci jich o téměř tři desítky ubylo – z 699 na 670. Problémem však je, že volná místa jsou většinou vázána na nějakou konkrétní kvalifikaci nebo dovednost, kterou však většina uchazečů o práci nemůže nabídnout.

V jednotlivých mikroregionech hradeckého okresu došlo jen k minimálnímu pohybu. Všude nezaměstnanost klesla. Nejvíce, až o jedno procento, na Bydžovsku, Chlumecku a Smiřicku, tedy v oblastech, kde se minulý měsíc blížila k deseti procentům.

MARTIN ČERNÝ

Počet Východočechů bez práce klesl pod 50 tisíc

Nezaměstnanost spadla o tři čtvrtě procenta, přibylo navíc množství nových pracovních míst v sezonních odvětvích. Otázkou je další vývoj. Tak toto je po dlouhých měsících konečně dobrá zpráva.

Přišlo jaro a s ním díky nástupu sezonních prací každoroční pokles nezaměstnanosti. Jenže letos tak výrazný, až to bere dech a překonává veškerá očekávání. Například na Svitavsku či Chrudimsku klesl počet lidí bez práce během jediného měsíce o více než 10 procent.

Nezaměstnanost mírně klesla už před měsícem. Nyní, po sečtení dubnové statistiky, se však počet lidí bez práce ve východních Čechách konečně dostal pod 50 tisíc. Přispěl k tomu především vznik řady nových pracovních míst v silně postiženém Pardubickém kraji.

Nezaměstnanost tu spadla z březnových 10,3 na 9,5 procenta. Způsobilo to jak oživení ekonomiky, tak sezonní práce a rovněž místa dotovaná úřady práce.

V evidenci úřadů práce je v Pardubickém kraji celkem 26 207 lidí, na konci března jich bylo o 2586 více. Počet volných pracovních míst se zvýšil o 719 na 2463, na jedno tak připadá 10,6 uchazeče. Nejvíce volných míst je na Pardubicku, 1500, ve stovkách se pohybují jejich počty ve zbývajících třech okresech.

Příznivě se ale vyvíjela nezaměstnanost i v Královéhrdaeckém kraji. V dubnu tu klesla na 7,9 procenta z březnových 8,5 procenta. Práci si nyní hledá 22 608 lidí. Loni v dubnu byla míra nezaměstnanosti 6,8 procenta.

Počet uchazečů na jedno volné místo



ve srovnání březen duben Královéhradecký kraj: Hradec Králové 9,2 9,0 Jičín 30,6 26,6 Trutnov 19,1 15,2 Náchod 14,4 12,2 Rychnov n. K. 24,7 13,1 Pardubický kraj: Pardubice 7,4 4,4 Chrudim 26,0 20,8 Svitavy 39,7 23,1 Ústí n. O. 22,3 18,3



Meziměsíční pokles nezaměstnanosti

březen – duben, v procentech



Královéhradecký kraj:



Hradec Králové –6,1 %

Jičín –8,4 %

Trutnov –5,3 %

Náchod –7,8 %

Rychnov n. K. –8,0 %



Pardubický kraj:



Pardubice –6,6 %

Chrudim –11,6 %

Svitavy –12,1 %

Ústí n. O. –6,2 %

Nová místa díky sezonním pracím

„Výrobní firmy ale nové lidi moc nepřijímají, ve stavebnictví je nedostatek zakázek,“ řekl ředitel královéhradeckého úřadu práce Martin Horák. Výjimkou je podle něj Škoda Auto, která v závodě v Kvasinách na Rychnovsku zvyšuje výrobu modelů Superb a Yeti. K poklesu nezaměstnanosti tak podle něj přispěly zejména sezonní práce v zemědělství a umisťování nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce.

Trutnovsko dokonce čeká další propouštění. Německý výrobce autodílů Brose oznámil propuštění asi 290 lidí ze své továrny v Trutnově. Lidé by měli odejít postupně ve druhé polovině letošního roku a začátkem roku 2011. Oznámením úřadu Brose navázala na své únorové prohlášení, že závod uzavře a výrobu elektromotorů a ventilátorů pro vytápění a klimatizace přesune do továren v Kopřivnici na Moravě a v německém Würzburgu.

V květnu by podle Horákova odhadu mohla míra nezaměstnanosti v kraji klesnout o další jednu až dvě desetiny procentního bodu. Pozitivní podle něj je i to, že počet volných míst vzrostl.

Podobný odhad květnového vývoje uvedl i ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl. „Čekáme, že míra nezaměstnanosti na konci měsíce by se měla dostat na zhruba 9,2 procenta,“ uvedl Klimpl.

Dubnový pokles nezaměstnanosti je – pokud pomineme drobné výkyvy – první od podzimu 2008. Od té doby ve východních Čechách kvůli krizi vzrostl počet lidí bez práce na více než dvojnásobek.

První vlaštovky ale jaro nedělají

Co se týče nabídky volných míst, která bývá první vlaštovkou lepšící se situace, těch přibývá již od února. Díky obrovskému dubnovému nárůstu jich je nyní nejvíc od loňského února. Nejhůře se práce tradičně hledá na Jičínsku, kde na jedno volné místo připadá 27 nezaměstnaných.

Celostátně klesla nezaměstnanost na 9,2 procenta.

Pardubice. Město, kde najednou „nejsou lidi“

Pardubice – Vypadá to neprosto neuvěřitelně. Nezaměstnanost sice ještě v únoru překonávala historické rekordy, ale v Pardubicích najednou nastala situace bezmála opačná: Nejsou lidi.



Pardubicko se stalo okresem s vůbec nejnižším převisem nezaměstnaných uchazečů o práci nad počtem volných míst. Na jeden nabízený „job“ tu připadá pouze 4,4 uchazečů, nejméně v republice. Dokonce i v Praze – Východ, regionu s vůbec nejnižší nezaměstnaností, má tento koeficient hodnotu 5,8.



Ještě před měsícem přitom připadalo v Pardubicích na jedno volné místo 7,4 lidí bez práce a v únoru dokonce rovných deset. „Do jednoho měsíce se totiž nakumulovalo několik pozitivních efektů, je ale otázkou, nakolik budou trvalé. Především některé elektrotechnické podniky, hlavně Foxconn, získaly objemné zakázky a nabírají velké množství pracovníků. Konkrétně Foxconn 250 lidí a když k tomu připočteme další, kteří přibudou u dodavatelů nebo doprovodných služeb, bude toto číslo ještě vyšší,“ vysvětluje ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl.



„Druhou příčinou jsou pak sezonní práce, vždyť pořádně hezky bylo letos až o Velikonocích, zatímco vloni stavební výroba začínala kvůli příznivému počasí už v únoru. A za třetí, podařilo se nám v rámci aktivní politiky zaměstnanosti vytvořit, hlavně ve spolupráci s obcemi, řadu nových pracovníéch míst,“ dodal.



Klimpl přitom odmítl, že se tak nepotvrzují jeho skeptické odhady z vývoje nezaměstnananosti z počátku tohoto roku. „Opatrný v prognózách jsem i nadále. Nyní se sice objevilo pět set volných míst, v květnu už ale tato čísla tak vysoká zdaleka nebudou,“ dodal.



KAMIL DUBSKÝ, ČTK