Lidi politika nezajímá, říká bývalý starosta Bernartic

Bernartice - Nahusto popsané stránky má v posledních letech bernartický kronikář v kapitole komunální politika. Mapování jejího života ve vesnici s tisícovkou obyvatel není snadnou záležitostí.

Zdeněk HefkaFoto: Archiv

Vedení bernartické radnice jako by bylo zakleté. Během posledních tří a půl let se ve starostenském křesle vystřídali hned čtyři muži.

Bernartice jsou tak rekordmanem. Nevšední situace však svým způsobem dokumentuje život komunálních politiků. Starostové, kteří často sami zajišťují chod obce, sedí na vrtkavé židli.

„Na malé obci se v podstatě jediný člověk stará o všechno. Od provozu vodovodu po chod školy, neexistují tu odbory, nejsou tu jiní úředníci. Obce také trápí přebujelá administrativa. Vzpomínám si, že jsem celé dny trávil v kanceláři u počítače místo toho, abych obcházel vesnici a řešil skutečné starosti,“ ohlíží se Zdeněk Hefka s odstupem času za svým působením na radnici.

Je jedním ze tří bernartických starostů, kteří v aktuálním volebním období nedokončili svůj mandát. „Rezignací jsem chtěl uvolnit atmosféru,“ říká s odstupem času. „Bohužel složení zastupitelstva bylo v poměru 8 ku 7. Když mě dva lidé opustili, neměl jsem na nějaké pytlíkování ani chuť,“ vysvětlil.

Do Bernartic se Hefka přistěhoval teprve pár měsíců před komunálními volbami. Přesto ho místní vyzvali ke kandidatuře. Usedl do křesla místostarosty, v roce 2016 byl zvolen starostou. V současné době už ale obec vede Jiří Kučera.

Za starostenskými výměnami v Bernarticích stojí nejednotné vnímání života ve vsi od Nezávislých a od Sdružení pro změnu, místních stran. Důvody odvolávání jsou různé.

„Jestli si někdo myslí, že jsou pro starostu motivací peníze, mýlí se. Dnes si šikovný člověk vydělá mnohem víc a bez toho, aby musel podávat ponižující majetkové přiznání a musel dávat všanc jméno své i své rodiny,“ upozorňuje Zdeněk Hefka. „Většina zastupitelů pracuje na obcích vlastně zadarmo. Moc lidí se tak do práce nehrne,“ doplňuje.

Ve světle překotných bernartický změn si tak i Zdeněk Hefka myslí, že lidi politika příliš nezajímá. „Doba, kdy po revoluci chtěli lidé něco pro obce dělat, je pryč. Lidé jsou zklamaní celostátní politikou, ale stejně potom vnímají i tu místní. I když to jsou vlastně odlišné světy,“ říká exstarosta, který má za sebou předchozí zkušenosti s prací pro trutnovskou buňku ČSSD.

Navenek změny v bývalé sudetské obci působí bizarně. Do budoucna ale mohou být předzvěstí situace v dalších malých obcích.

„Občany většinou zajímají věci po svůj dvorek. Že by přišli a řekli, že pomohou, aktivně se zapojí, to je ojedinělé. Taková občanská společnost nefunguje, jak bych si ji třeba já představoval. Stále častěji se i na vesnicích setkávám s lhostejností ke svému okolí,“ říká Zdeněk Hefka, který se živí dotačním poradenstvím. „Být starostou a nechat si pak od lidí nadávat, to není lehký život. Lidé na radnicích většinou nesedí pro svůj prospěch, o tom jsem přesvědčený. Náplň, čas a odpovědnost, které s sebou funkce starosty nese, pak občanům často nestojí za to, aby se do veřejného života hnali,“ upozorňuje Hefka.

A jeho slova už potvrzují i další úřady. Starosta se v posledních letech dvakrát měnil i ve Velkých Svatoňovicích. V Suchovršicích třeba očekávají tak malý zájem o nadcházející komunální volby, že už během února rozeslali do domácností letáky, které vyzývají občany ke kandidatuře.