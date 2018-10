Linhart otevřel galerii po tmě. Jmenuje se Když barvy hrají

Trutnov - Dvanáct velkoformátových obrazů, speciálně osvětlených a hlavně nazvučených je k vidění v nově otevřené Galerii Linhart v Jihoslovanské ulici. Expozice je instalovaná ve tmě a jmenuje se Když barvy hrají.

U každého z obrazů o rozměrech 190 krát 160 centimetrů lidé stráví 80 vteřin. „Je to první výstava svého druhu v České republice. Lidé budou procházet mezi jednotlivými sekcemi s obrazy v doprovodu hudby,“ říká autor Vladimír Linhart.

Celá prohlídka potrvá zhruba 25 minut. Výtvarník si její realizací plní letitý sen. "Chci lidem ukázat výtvarnou činnost v jiném podání. Obraz je sám o sobě vždy zajímavý, tentokrát ale půjde o nový zážitek. Návštěvníci ho budou vnímat více smysly,“ zve do tak trochu jiného ateliéru.



Vladimír Linhart maluje 12 let. Jeho otec je miniaturistou, sám se věnuje větším formátům. Před lety působil v Praze, stará se o děti s autismem a založil vzdělávací agenturu Linhart Agency, která rozvíjí mimoškolní pedagogiku a jiné aktivity. „Výstavou bych chtěl dát mladým impulz, aby vnímali umění trochu jinak. Měli by si odsud odnést zajímavý pocit z něčeho nového,“ zve Vladimír Linhart. (pich, pac)