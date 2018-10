Lípa svobody poroste i u Stezky korunami stromů

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 21 300 Kč

Úředníci jinde neuvedení VEDOUCÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKY - PEČOVATELSKÁ SLUŽBA JILEMNICE. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21300 kč, mzda max. 32070 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Charakteristika vykonávané činnosti:, , -specifikace a stanovování technickoekonomických podmínek činností organizační složky zajišťující hlavní činnost organizace včetně jejich koordinace, -řízení zaměstnanců a provozu organizační složky po stránce odborné, metodické i ekonomické včetně kontrolní činnosti, -zastupování organizační složky ve všech jejích záležitostech, -zajišťování agendy dotací souvisejících s činností organizační složky včetně vyúčtování a kontroly, -spolupráce s orgány samosprávy a státní správy a dalšími organizacemi, -kontrola dodržování legislativních předpisů souvisejících s vykonávanými činnostmi organizační složky, -sestavování podkladů pro rozpočet organizační složky, monitoring čerpání finančních prostředků, -tvorba a naplňování standardů poskytovaných služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, , Předpoklady pro vznik pracovního poměru:, -státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním příslušníkem a má v ČR trvalý pobyt dle § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, -dosažení věku 18 let, -způsobilost k právním úkonům, -bezúhonnost, , Kvalifikační požadavky:, -vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, , Další požadavky:, -orientace v legislativě týkající se vykonávaných činností organizační složky, -řídící a komunikační schopnosti, -vysoká psychická odolnost, -výborná znalost práce na PC , -řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič/řidička se zkušenostmi), -praxe v sociální oblasti výhodou, , Bližší informace: http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/pracovni-mista/vyberova-rizeni/, http://www.mestojilemnice.cz/cz/infoserver/pracovni-mista/podklady-vr/, Uchazeči musejí bezpodmínečně podat písemnou přihlášku do výběrového řízení se všemi náležitostmi a přílohami - viz. výše uvedené odkazy), , kontakt: telefonicky, osobně, e-mailem. Pracoviště: Město jilemnice, Masarykovo náměstí, č.p. 82, 514 01 Jilemnice. Informace: Dagmar Ouhrabková, +420 731 506 047,481 565 207.