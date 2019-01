Trutnovsko /POSÍLEJTE FOTOGRAFIE/ - Po tropickém dnu s teplotami kolem třiceti stupňů dorazil déšť a bouřka také do Trutnovska. Ve čtvrtek, kolem půl šesté večer, se spustil hustý déšť a silný vítr, který na mnoha místech ohýbal stromy a lámal větve. Podobná situace byla v celém regionu.

V kempu Liščí farma ve Vrchlabí vítr převrátil stromy na auta a stany, zraněni jsou dva lidé. Bouřka zastavila i vlaky. „Zraněni byli dva lidé, nyní máme vše pod kontrolou,“ popsal situaci operační důstojník HZS Trutnov a dodal: „Na místě jsou poškozená vozidla. Hasiči právě ukončili svou činnost, popadané větve mají odklizené a odřezané.“

Na Liščí farmě zasahovali nejen profesionální hasiči z Vrchlabí, ale mimo jiné také dobrovolní hasiči například z Horní Branné, z Horní Kalné a Hostinného. Podle zpráv policie už na místo dorazil velitel územního odboru SKPV Trutnov Jan Pavelka, na Liščí farmě se byl podívat také starosta Vrchlabí Jan Sobotka.

„Celou noc tu budou hlídkovat státní policisté i městští strážníci z Vrchlabí, kteří budou dohlížet na to, aby nedošlo ke krádežím z převrácených stanů a poškozených vozidel,“ konstatovala tisková mluvčí policie Trutnov Věra Krejčová a dodala: „Co se týká zraněných, nemáme informace o tom, že by to bylo vážné.“

Podle neověřených informací má jeden člověk má otřes mozku na druhý poraněná záda. O tom, jakou silou bouřka řádila například v Pražské ulici ve Vrchlabí, svědčí i video, které natočila a poslala čtenářka Krkonošského deníku Eva Sejčková.

Podle Šárky Beránkové, regionální mluvčí Skupiny ČEZ, došlo na řadě míst východních Čech k rozsáhlým výpadkům elektřiny. „K osmé hodině večerní víme zhruba o pětačtyřiceti poruchách vysokého napětí, což je opravdu závratné číslo. Za poslední roky podobné nepamatuji,“ konstatuje Šárka Beránková.

Kolem 21. hodiny se začala situace uklidňovat. „Snad to nejhorší máme za sebou. Na nízkém napětí ovšem máme hlášeny stovky poruch. Prioritou však je vedení vysokého napětí. V terénu máme i těžkou techniku,“ přibližuje mluvčí Beránková.

Větrná smršť zapříčinila přerušení provozu na trati č. 032 Jaroměř – Trutnov, a to v úseku Trutnov-Poříčí – Malé Svatoňovice. Rychlík R 858 narazil do stromu, který spadl při bouřce na trať. Plánovaná obnova provozu měla nastat ve 22 hodin.

Dále byla přerušena vlaková doprava v úseku Košťálov – Stará Paka a Sychrov – Turnov, kde zůstaly na kolejích popadané stromy.

Cestujícím je k dispozici zákaznická informační linka +420 840 112 113 a také internetová aplikace poloha vlaku, kde mohou zjistit aktuální zpoždění vybraných spojů.

