Jedná se o mobilní webovou aplikaci (lovciodpadku.cz) propojenou s Instagramem, jejímž cílem je podněcovat návštěvníky hor, aby při svých cestách sbírali odpadky, které uvidí, a pomáhali je odnést je zpět do civilizace.

Plechovky od piva, igelitové sáčky nebo papírové kapesníčky. Tohle všechno do přírody nepatří. Samotný igelitový pytlík se v přírodě rozkládá více jak 100 let a v Krkonoších ho můžete najít při vaší procházce.

„Dnes je doba sociálních sítí. Plno lidí jede do hor jenom za fotkou, která bude mít na Instagramu a Facebooku plno lajků. O to jde plno lidem, o přírodu ale už nikoliv. Neuvědomují si, že příroda bez nás může existovat, ale my bez přírody ne. Já přírodu a hory miluju, dává mi to plno energie, klidu a pohody. Příroda nám nabízí plno nádherných scenérií, které uvidíme třeba jenom párkrát v životě. A právě proto bychom se k ní měli taky tak chovat,“ říká fotografka Hana Jamplíková, která se zapojila do projektu Lovci odpadků. Projekt tvoří mladý pětičlenný tým a věnuje se mu především ve volném čase.

"Již v minulosti jsme se setkávali s uvědomělými turisty, kteří na svých cestách sbírali cizí pohozené odpadky. Vědomí, že existují lidé, kteří dobrovolně bez jakéhokoliv napovídání jdou a uklidí znečištěnou přírodu, nás přivedlo k myšlence tyto lidi sdružit, aby šli ostatním turistům příkladem," vysvětluje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

"Lovci odpadků jsou komunita, přátelé a horalové, kteří si dali jediný cíl - udržet Krkonoše bez odpadků. Do aktivity jsme zapojili naše partnerské subjekty, informační centra a boudaře, a na sociálních sítích oslovujeme tu nejaktivnější skupinu, a tou jsou mladí lidé," dodává Drahný.

Lovcem odpadků se může stát každý, kdo má rád přírodu a smýšlí ekologicky. Odpadky lidé sbírají do pytle či tašky, kterou si sami přinesou nebo si sběrovou tašku mohou vyzvednout na informačních centrech a v některých horských boudách. Při svém výletu po horách pak Lovci odpadků sbírají to, co do přírody nepatří.

Pro účast v soutěži potřebují Lovci vlastní instagramový profil. Fotky nalezených odpadků sdílí na Instagramu se soutěžním hashtagem #lovciodpadkukrkonose a mohou také označit profil@lovciodpadkukrkonose. Z uveřejněných příspěvků bude každý týden vylosován výherce, který obdrží věcné ceny. Čím více Lovec sbírá a sdílí ulovený odpad na sociální sítí, tím větší šanci na výhru má.

Sbírat odpadky má smysl prakticky v celých Krkonoších. Nejvíce odpadků lze najít především tam, kde chodí nejvíce turistů, tedy na hřebenových partiích hor a podél cest, vedoucích k největším turistickým cílům.

"Naším cílem není jen donekonečna sbírat odpadky po druhých, ale ukázat lidem, že příroda není smetiště. Pokud někdo raději chodí po skládce než v čistých horách, pak v Krkonoších nemá co hledat," zdůrazňuje mluvčí Správy KRNAP.

Vojtěch Kohout