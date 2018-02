Lukáš Krpálek dostal v Peci skútr

Pec pod Sněžkou - Měl se stát karatistou, ale kvůli pozdnímu příchodu na trénink je z něj judista. Olympijský vítěz, mistr světa, mistr Evropy, nejlepší sportovec České republiky za rok 2016 Lukáš Krpálek je za takovou osudovou náhodu rád.

„Judo jsem si vybral opravdu docela náhodou. Původně jsme měli dělat s bráchou karate, protože se mu věnoval strejda. Naléhali jsme na něj, aby nás přihlásil a vzal do klubu. Tak to udělal. Po třech týdnech jsme zjistili, že to není karate, ale judo. V tělocvičně se totiž střídaly tréninky juda a karate a my jsme přišli pozdě, v době, kdy trénink karate končil a začínal judistický. Takový omyl se stal a jsem za něj hrozně moc rád,“ vyprávěl Lukáš Krpálek v základní škole v Peci pod Sněžkou, kam zavítal na besedu společně s dalším reprezentantem Pavlem Petřikovem.

V HORÁCH DŘELI NA BĚŽKÁCH

„Hradečtí judisté pod vedením Pavla Petřikova (staršího) měli v srpnu v naší tělocvičně soustředění, teď přivezli na besedu vzácnou návštěvu. Byla to obrovská čest přivítat olympijského vítěze,“ vážila si přítomnosti slavného sportovce ředitelka pecké základky Dita Mrázková. „Jsem rád, že jsem mohl přijet. Těší mě, když vidím, že děti mají radost,“ řekl Lukáš Krpálek. V Peci pod Sněžkou se neobjevil rozhodně poprvé. „Pec je hezké místo, několikrát jsem tady byl. Hrozně rád jezdím na hory,“ přiznal.



„Hory jsme měli řadu let spojené s dřinou a přípravou. Jezdili jsme běhat do kopců nebo na běžky. Každý rok jsme vyjížděli aspoň na týden na soustředění na běžky a snažili se najezdit co nejvíce kilometrů,“ dodal. Do Krkonoš míří často i ve svém volnu. „Vyjedeme si takhle odpočinout s rodinou. Mám rád horské prostředí a krkonošské výhledy,“ přiznal.

UŽ MYSLÍ NA OLYMPIÁDU V TOKIU

Po minulém roce, kdy kvůli přetrhaným vazům v kotníku nemohl pět měsíců na tatami a kvůli zranění přišel o mistrovství světa, se dostává opět do formy. Jeho prvním letošním startem bude Grand Slam v Paříži příští víkend. „Tím odstartuji sezonu. Grand Prix v Tunisu jsem tento týden vynechal kvůli menšímu zranění. V Paříži je to jeden z nejhezčích turnajů, na kterém rád startuji. Už mám odtud tři medaile. Chtěl bych se poprat o další,“ upřesnil svůj plán.

Druhý mítink sezony absolvuje na domácí půdě, v Praze v hale v Podvinném Mlýně 3. - 4. března při European Judo Open. „Budeme rádi, když se přijdou lidi podívat na judo,“ pozval diváky olympijský vítěz.



Ačkoliv nyní je na pořadu zimní olympiáda a letní přijde za dva roky v Tokiu, Lukáš Krpálek už na ni myslí teď. „V květnu začíná olympijská kvalifikace, která potrvá dva roky. Doufám, že se nám budou vyhýbat zranění a absolvujeme ji úspěšně. Startovat na olympijských hrách a bojovat tam o medaile je můj velký cíl. To je sen každého sportovce,“ řekl obhájce zlata z Ria.

SKROMNOST, RESPEKT, ÚCTA

Školáky z Pece pod Sněžkou při besedě například zajímalo, jak často se judisté stravují a jaký mají jídelníček. „Aby člověk nabral svalovou hmotu, musí pořádně trénovat a pořádně jíst. Proto jím skoro každé dvě hodiny. Jídlo mám obecně hrozně rád, nemám snad jediné, které by mi nechutnalo,“ ochotně odpovídal Lukáš Krpálek na jeden z mnoha dotazů a ještě dodal: „Musíme dodržovat určitou stravu a jíst zdravější věci. Mám hodně rád maso, bez něj bych si jídelníček neuměl představit.“



Pro judisty jsou typické zdeformované, „karfiolové“ uši, a také vzájemná úcta. „Chování, skromnost, respekt k soupeři,“ popisoval vlastnosti judistů Pavel Petřikov, mistr Evropy a devátý z olympiád v Riu i Pekingu a připomněl: „Bez našich soupeřů se nemůžeme zlepšovat, zkoušet si techniky, prát se a vítězit. Vážit si jeden druhého je pro nás hodně důležité a snažíme se to přenášet i do života.“



Dvojice českých reprezentantů si upřímným vystupováním naprosto získala pecké školáky i rodiče, kteří do školy zavítali. „Beseda proběhla opravdu velmi hezky, odrazila se při ní inteligence obou sportovců,“ spokojeně konstatovala ředitelka školy Dita Mrázková. Na závěr oba judisty pobavila, když jim jako jeden z dárků předala dětský skútr.