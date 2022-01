Už od Trutnov a se auta táhla v dlouhých šňůrách. Postupně se sice odpojují do různých lyžařských rezortů, Většina ale v sobotu dopoledne míří do Pece pod Sněžkou. V místním středisku na Černé hoře se totiž konal oblíbený závod Red Bull Homerun. "Jedeme až z Prahy, abychom se mohli zúčastnit," vysvětlil Tomáš, který se s partou kamarádů do závodu přihlásil.