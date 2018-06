Lyžařská sezona jim dala zabrat, měli pětistovku operací

Vrchlabí - Nemocnice Vrchlabí představila nového ředitele, chirurga a dosavadního lékařského náměstka Michala Mrázka.

Primář interního oddělení Nemocnice Vrchlabí Jaroslav Kajzr ukazuje v kardiologické ambulanci echokardiografický přístroj 4D, který dokáže velmi přesně odhalit onemocnění a vady srdce.Foto: Penta Hospitals

Celkem na 484, což je o 110 více než v loňskému roce, vzrostl počet operací v prvním čtvrtletí ve vrchlabské nemocnici. V lyžařské sezoně tam dostali hodně zabrat. „Byl to enormní nápor jak pro lékaře, tak pro sestry. Všichni to zvládli perfektně. Patří jim velké poděkování,“ ocenil nový ředitel nemocnice Michal Mrázek.



„K nejčastějším patřily zlomeniny bérce, pažní kosti, stehenní kosti a poškození kolen. Zvýšil se výkon traumatologických zákroků, ale i množství ortopedických výkonů, kam patří například operace náhrad kyčelních a kolenních kloubů,“ vyjmenoval Mrázek, který se chce vedle šéfování špitálu nadále věnovat jako chirurg operování na sále. „Nemohu si dovolit opustit svůj medicínský obor,“ řekl.



Roli lékařského náměstka po něm přebírá Petr Jindra. Bude odborným garantem kvality lékařské péče, úzce spolupracovat s ředitelem nemocnice a hlavní sestrou Zuzanou Kvardovou. Mezi jeho hlavní úkoly patří řízení a rozvoj jednotlivých oddělení. Jindra působil v zimní sezoně vedle chirurgie také jako vedoucí lékař Medical Pointu, první české ambulance přímo u sjezdovky ve Svatém Petru ve Špindlerově Mlýně. Ošetřili tam 240 pacientů. Při vybraných sportovních a kulturních akcích bude Medical Point v provozu i v létě. O víkendu tam dohlíželi na Špindl Bike Park Opening.



MODERNÍ VYBAVENÍ

S rostoucím počtem výkonů chce nemocnice zkvalitňovat péči. Plánuje investice do lékařského a přístrojového zařízení v řádu desítek milionů korun. Na chirurgii pořídí laparoskopickou věž. „Budeme tam také doplňovat instrumentarium k operacím. Na oddělení akutní medicíny přijde nový ultrasonografický přístroj, který by měl lékařům usnadnit práci s pacienty v přímém ohrožení života,“ upřesnil ředitel. Kardiologická ambulance již disponuje nejmodernějším echokardiografickým přístrojem 4D, který umožňuje vyšetření srdce na špičkové úrovni. Dokáže velmi přesně odhalit jeho onemocnění a vady. Další investice se chystají na oddělení následné péče a následné intenzivní péče, v provozu vymění dieselagregát.





Nový ředitel Nemocnice Vrchlabí Michal Mrázek.



V nejbližší době nemocnice plánuje otevřít novou ambulanci rehabilitačního lékaře. „K jejímu otevření nás vede spektrum pacientů a operačních výkonů. Je to zároveň další nabídka služeb pro Vrchlabsko. Stále přibývá pacientů s bolestmi kloubů a zad. Spolu s pacienty po ortopedických a traumatologických operacích kapacitu ambulance a její poptávku jistě naplní," vysvětlil Mrázek.



Nemocnici Vrchlabí, kterou vlastní od července 2016 Penta Hospitals, se osvědčilo zvýšení počtu lůžek na oddělení následné péče z osmi na 32. „Stalo se velmi vyhledávaným. Díky kvalitě, kterou oddělení nyní má, víme, že jsme schopni lehce zaplnit kapacitu oddělení o dalších 15 až 20 lůžek a uspokojit poptávku po dalších lůžkách,“ dodal Mrázek s tím, že tomuto kroku by musel předcházet nástup dalších zaměstnanců.



Těch má Nemocnice Vrchlabí v současné době dostatečné množství, tři stovky, a nemusí jako jedna z mála řešit akutní problémy. „Neřešíme nedostatek zaměstnanců. Nicméně uvítali bychom navýšení počtu zdravotních sester, sanitářů i ošetřovatelek, stejně jako je to ve všech nemocnicích. Pokud bychom chtěli rozšířit některá oddělení o další lůžka, tak je nábor dalšího personálu nutností. Z lékařského personálu pak sháníme lékaře na následnou péči a na internu,“ uvedl lékařský náměstek Petr Jindra.