Lyžařská sezona odstartuje v pátek na Černé hoře, o víkendu se přidají Pomezky

Janské Lázně - Na Černé hoře a v Malé Úpě zahájí již tento týden lyžařskou sezonu. SkiResort Černá hora - Pec otevře v pátek ráno 500 metrů dlouhý úsek v horní části sjezdovky Anděl se zhruba padesáticentimetrovou vrstvou sněhu. V Malé Úpě se rozjede v sobotu v areálu Pomezky půlkilometrový úsek hlavní sjezdovky a také dětský park.

V pátek poprvé na lyže. SkiResort Černá hora - Pec pustí první lyžaře na sjezdovku Anděl.Foto: Deník/Michal Fanta

SkiResort pustí první lyžaře na sjezdovku v pátek v 8.30. "Ke sjezdovce se lidé dostanou od parkoviště kabinkovou lanovkou Černohorský Express z Janských Lázní. Po lyžování se budou moci stejným způsobem vrátit," uvedl Petr Hynek, ředitel SkiResortu Černá hora - Pec. Otevřená budou také občerstvovací bistra u horní i dolní stanice lanovky, stejně jako lyžařská škola, půjčovna lyží, servis a test centrum Atomic & Salomon v budově dolní stanice kabinkové lanovky.

Lyžovat se bude od pátku 30. listopadu a to nejen o víkendu, ale také v následujících všedních dnech. Až do odvolání bude platit speciální jízdné. Dítě do 6 let má lyžování zdarma v doprovodu dospělé platící osoby. Dospělí zaplatí za jeden den lyžování 400 Kč, junioři od 12 do 18 let a senioři nad 63 let 300 Kč, děti od 6 do 12 let 200 Kč. "Jakmile to podmínky dovolí, budeme otvírat také další sjezdovky," dodal Petr Hynek.



V Malé Úpě se bude poprvé lyžovat sobotu a neděli od 8.30 do 16 hodin, za jednotnou cenu 300 korun. Ve středisku Pomezky bude otevřen 500 metrů dlouhý úsek hlavní sjezdovky a zároveň dětský park s padesátimetrovým kobercem. Vleky se tam znovu rozjedou o dalším víkendu 8. a 9. prosince. "Pokud to sněhové podmínky umožní, najeli bychom od příštího víkendu na celosezonní provoz," sdělil ředitel lyžařského areálu SKiMU v Malé Úpě Martin Buček.

Ve Špindlerově Mlýně odstartuje lyžařskou sezonu v sobotu 8. prosince akce Špindl SkiOpening. Přijede na ní herecká delegace nové pohádky Čertí brko, která právě vstupuje do kin, a ve Špindlerově Mlýně v areálu Svatý Petr bude mít příští sobotu premiéru pod otevřeným nebem. Lyžařské středisko bude patřit také závodům lyžařské série S ČT sport na vrchol, koncertům kapel Děda Mládek Illegal Band a Support Lesbiens či tradiční velkolepé Snow show.