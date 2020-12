Lidé najížděli k vlekům a lanovkám v koridorech, vystavěných z oplůtků, aby dodrželi patřičné rozestupy. Na situaci ve frontách dohlíželi koordinátoři. Pro občerstvení si lyžaři chodili k výdejovým okénkům, které otevřely bary a restaurace u sjezdovek. Citelně na horách chybí možnost ubytování. Hotely, penziony a horské boudy musí zůstat zavřené. Lyžaři byli na otevření sjezdovek velmi natěšení, jako například Jan Stratílek z Brna. Do Malé Úpy, kde vlastní apartmán, přijel s dcerou už ve čtvrtek. V pátek ráno chtěli být co nejdříve na sjezdovce. "Dcera závodně lyžuje za Ski klub junior Brno, na podzim přišla o tři soustředění, tak se těšila na první sníh," říkal první návštěvník letošní zimní sezony na sjezdovce Pomezky.

I přes nezbytná opatření, jež musely skiareály připravit, omezení nepocítil. Lyžovat se mohlo bez komplikací. "Vše probíhá hladce, počasí je nádherné, vypadá to výborně. Jediný výraznější rozdíl je v tom, že se pro jídlo chodí k okénku. Nevnímám nijak výrazná omezení. Ta se nejvíc projeví v tom, že se lidé nemůžou ubytovat. Zrovna pro nás to komplikace není. Jezdím na Malou Úpu od svých tří let, takže celkem už 45 let," sděloval dojmy při prvním lyžování Jan Stratílek z Brna.

První den jako test pro zvládnutí podmínek

Podle Ziny Plchové, mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec, bylo výhodou, že neobyčejná lyžařská sezona začala ve všední den, kdy se ve skiareálech nepohybovaly davy lidí. Zimní střediska mohla otestovat, jak zvládají nařízené podmínky. "Jsme rádi, že jsme mohli zahájit sezonu za těchto opatření v den, který není tak návštěvnicky exponovaný jako víkend. Měli jsme šanci si vše vyzkoušet, najít systém, jak bude například fungovat systém front," řekla Zina Plchová. "Doufáme, že o víkendu dorazí lyžovat více lidí. Nicméně ve skiareálech je kapacita omezená, určitě proto doporučujeme koupit si skipas online dopředu," dodala.

Adam Svačina, obchodní a marketingový ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn, vyzdvihl chování návštěvníků. "Lidé jsou ohleduplní, organizovaní, bez problémů splňují nařízení. Dodržují koridory vedoucí k lanovkám, chovají se s respektem vůči ostatním."

Otevřené bubliny

V pátek přijelo lyžovat do Špindlerova Mlýna zhruba 650 lidí. Při cestě na modrou sjezdovku šestisedačkovou lanovkou ze Svatého Petra musel zůstat kryt otevřený. Za běžné situace si ho lyžaři sklápějí po nasednutí do lanovky. "Bubliny v lanovkách musí být otevřené. Jsou mechanicky připevněné tak, aby nešly sundat," vysvětlil Svačina.

"První den ukázal, že opatření máme nastavená správně. Nemuseli jsme nic přizpůsobovat v průběhu dne, připravili jsme se dobře. Věříme, že bez problémů zvládneme i větší návštěvnost. Lidé můžou vyrazit na hory bez obav. Sněhové podmínky nám umožňují mít otevřenou pouze jednu sjezdovku. Lidé jsou ale i tak rádi, že můžou alespoň něco dělat," uvedl Adam Svačina ze špindlerovského skiareálu. Ve Špindlu spustí o víkendu rovněž provoz lanovky na Medvědín pro pěší turisty.

Na hory jen na otočku

Rovněž lyžařský areál v Malé Úpě, kam dorazilo v pátek lyžovat na sjezdovku Pomezky 170 lidí, je připravený na větší nápor návštěvníků. Situace na první pohled ani nevypadala, že by se výrazněji odlišovala od běžné sezony.

"Není to ale rozhodně běžná situace. Lidé se nemůžou ubytovat a nebudou mít možnost pobývat na horách týden nebo tři dny, jak jsou zvyklí. Budou jezdit pouze na otočku. Předpokládám proto, že dorazí jiná klientela než obvykle. Uvidíme, kolik přijede jednodenních lyžařů," vyjádřil se Martin Buček, ředitel SKiMU Malá Úpa. "Vedle vícedenních návštěvníků budou chybět i Poláci, kteří můžou přes hranice jen s PCR testem. Situaci na hranicích navíc monitoruje policie," doplnil.