Krkonoše – Hlavní střediska východních Krkonoš a Orlických hor ceny lyžařských skipasů většinou nezvýší a nechají je na úrovni minulé sezony. Výjimkou jsou Říčky v Orlických horách, kde cena jízdenek vzroste asi o čtyři procenta. Největší investice letos udělaly středisko Špindlerův Mlýn a skiresort Černá hora v Krkonoších.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Největší české lyžařské středisko Špindlerův Mlýn letos investovalo asi 30 milionů korun, což bylo na úrovni roku 2009. „Hlavní část investic ve výši kolem 13 milionů korun šla do rekonstrukce sociálního zázemí a občerstvení na horní stanici lanovky na Medvědín,“ řekl ředitel špindlerovského Skiareálu Jiří Beran. Další významné sumy firma dala na nákup nové rolby a modernizaci umělého zasněžování. Pořídila také pojízdný koberec pro malé lyžaře v areálu Svatý Petr.



Jednodenní skipas ve Špindlerově Mlýně bude dospělého v hlavní sezoně stát opět 700 korun. V lednu a v období před a po hlavní sezoně bude cena 600 korun. Parkování na městských parkovištích bude v zimní sezoně dál zdarma. Skiareál disponuje pěti lanovkami a 11 vleky a hodinovou přepravní kapacitou 20 000 lidí je českou jedničkou.



Skiresort Černá hora, který vznikl loni spojením areálů v Janských Lázních, Černém Dole a Svobodě nad Úpou, letos celkem investoval kolem 25 milionů korun. Hlavními investicemi byl nákup dvou rolb a pořízení osmi nových sněžných děl. Areál také investoval do vylepšení služeb občerstvení, když do své režie převzal osm restauračních zařízení na sjezdovkách, řekl šéf areálu Petr Hynek. Cena jednodenního skipasu pro dospělého pro všechny tři areály bude nadále 590 korun.



Černohorský areál také od května provozuje nedávno postavený hotel Omnia v Janských Lázních s asi 100 lůžky. „Klientům hotelu ve zvýhodněném cenovém balíčku nabízíme vedle ubytování i ostatní služby spojené s lyžováním a dalšími aktivitami na horách,“ řekl Hynek.



Vlekaři v Peci pod Sněžkou letos pro dokonalejší úpravu sjezdových tratí pořídili novou rolbu za asi sedm milionů korun. Cena jednodenní jízdenky pro dospělého v Peci v hlavní sezoně bude opět 600 korun.

Novinky jsou i v Orlických a Jizerských horách



V Libereckém kraji si lyžařské areály na sezonu přichystaly řadu novinek. Lidé se mohou těšit na nové sjezdovky, snowpark na Ještědu a dokonalejší značení běžeckých cest. Areály jsou připravené otevřít už v listopadu. V Harrachově přes léto zdokonalili zasněžovací systém a zahustili síť kamer, které snímají sjezdovky. V Rokytnici se v létě věnovali především údržbě, největší novinkou je nový internetový systém, který bude podle čísla jízdenky monitorovat lyžařův pohyb. Běžecké tratě v Jizerských horách letos zatraktivní nové mapy a informační tabule. Lyžování však letos podraží v Říčkách v Orlických horách. Cena jednodenního skipasu tady vzroste na 480 korun z loňských 460 korun. Také ceny ostatních jízdenek půjdou nahoru o čtyři procenta. Ve druhém hlavním středisku Orlických hor, v Deštném, zůstanou ceny stejné jako loni. Dospělí tak zaplatí za jednodenní skipas 420 korun. Zcela nový areál čeká na zimní návštěvníky v Červené Vodě.