Lyžařský areál v Rokytnici bojuje s nedostatkem vody

Zdravotnictví - Zdravotnictví Ostatní odborní pracovníci ve 21 330 Kč

Kliničtí logopedi LOGOPED, KLINICKÝ LOGOPED. Požadované vzdělání: bakalářské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 21330 kč, mzda max. 37690 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Požadavky: , Logoped nebo Klinický logoped, Bc., Mgr., VŠ vzdělání, odborná způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., magisterská závěrečná zkouška z logopedie a surdopedie, , pro oddělení následné rehabilitační péče, následné ústavní péče a ambulanci, , mzdové ohodnocení dle vzdělání a praxe,, práce v krásném a nově vybaveném prostředí mezi příjemným a vstřícným kolektivem,, nástup možný ihned v úvazku 1,00 MMN, a.s. nemocnice Semily, znalost práce na PC, pracovní doba od 7,00 do 15,30 hod., , , Bližší informace: jiri.kalensky@nemjil.cz, MUDr. Jiří Kalenský předseda představenstva, , 5 týdnů dovolené, závodní stravování, včetně dalších benefitů a odměn dle Kolektivní smlouvy, sick days, zajištění bytu k trvalému užívání, možnost dalšího vzdělávání , , Tato pozice není podporována náborovým příspěvkem či stipendijním programem MMN, a.s., , kontakt: telefonicky od 8.00 do 14.00 hod.,, e-mailem, osobně - ředitelství MMN, a.s. po - pá od 8.00 do 12.00 hod.,. Pracoviště: Mmn, a.s. semily, 3. května, č.p. 421, 513 01 Semily. Informace: Kalenský, +420 481 551 120.