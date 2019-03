Již v pátek se budou prohánět nejlepší světové lyžařky po černé sjezdovce ve Svatém Petru. V pátek pojedou obří slalom a v sobotu slalom. Krkonošské horské středisko zažije po osmi letech atmosféru velkých světových závodů. Bude napěchované fanoušky, závodními týmy, televizními a mediálními štáby z celého světa. Akci budou provázet mimořádná bezpečnostní a dopravní opatření. Jakmile se zaplní parkovací místa ve Špindlerově Mlýně, zůstane vjezd do města pro návštěvníky uzavřen a budou muset využít autobusovou kyvadlovou dopravu.



Po celou dobu konání akce bude platit zákaz vjezdu vozidlům s hmotností přesahující 3,5 tuny od Herlíkovic až do Špindlerova Mlýna.



POLICIE NASADÍ VÝRAZNÝ POČET MUŽŮ

"Žádáme všechny návštěvníky, aby respektovali pokyny pořadatelů i policie v průběhu závodního víkendu a vyčlenili si na příjezd, parkování a dopravu do dějiště Světového poháru dostatečnou časovou rezervu," upozornil ředitel organizačního výboru Max Gottfried. "Nasadíme výrazný počet policistů, kteří budou zajišťovat zejména veřejný pořádek, bezpečnost osob a majetku a dohled nad silničním provozem," řekl ředitel trutnovské policie Pavel Škandera. "Dá se předpokládat, že některá osobní auta se do Špindlu prostě nevejdou. Odstavovat je budeme průběžně na silnici z Vrchlabí ke Špindlu," dodal.

Špindlerův Mlýn disponuje více než tisícovkou stálých parkovacích míst, navíc budou zřízeny další dodatečné plochy pro parkování vozidel. Jakmile se zaplní, bude vjezd do Špindlerova Mlýna uzavřen. Policisté budou auta vracet na záchytná parkoviště v okolí Vrchlabí. Do Špindlu se dostanou pouze ubytovaní hosté a obyvatelé. Všichni musí disponovat speciálním povolením k vjezdu. Ubytovaní hosté ho obdrží od svých hotelů a penzionů v digitální podobě, občané Špindlerova Mlýna si povolení vyzvednou v infocentru Skiareálu v centru města vedle hotelu Lomnice.



Z VEJSPLACH ZDARMA KYVADLOVOU DOPRAVOU

"Fanoušci si mohou vybrat, zda jet až do Špindlerova Mlýna nebo zaparkovat ve Vrchlabí. Druhá možnost znamená jistotu nalezení parkovací místa v kterýkoliv čas během dne, naopak parkoviště ve Špindlerově Mlýně se v pátek i v sobotu velmi rychle zaplní. Nedá se určit přesný čas, kdy již fanoušci nemají pokoušet štěstí ve Špindlerově Mlýně a zaparkovat rovnou ve Vrchlabí, nicméně zkušenost mluví o tom, že jakýkoliv pokus po čase 8.30 bude marný," uvedl Gottfried.



Odstavná parkoviště ve Vrchlabí budou postupně zřizována v části Vejsplachy u kruhového objezdu. Následně fanoušci využijí bezplatnou kyvadlovou autobusovou dopravu do dějiště závodů. Autobusy mají plánované intervaly 15 minut, v případě dopravní špičky však mají organizátoři připravené také dostatečné počty autobusů pro okamžité posílení. Worldcup Shuttle busy z Vrchlabí dojedou na autobusové nádraží ve Špindlerově Mlýně, odkud se budou po stejné trase vracet zpět do Vrchlabí.





SPECIÁLNÍ AUTOBUSOVÉ LINKY

Autobusy World Cup Shuttles budou zastavovat u všech oficiálních parkovacích ploch. Organizátoři vypraví během kompletního závodního víkendu speciální nadstandardní linky z okolí Špindlerova Mlýna zdarma. Zajišťují také WorldCup speciály z vybraných měst České republiky - Prahy, Pardubic, Hradce Králové, Liberce, Mladé Boleslavi, Plzně.



"Očekáváme velký zájem diváků a v době konání Světového poháru bude vjezd do Špindlerova Mlýna postupně uzavírán. Jeden autobus je kratší než tři auta, ale uveze mnohonásobně více fanoušků. Oficiálním autobusům Světového poháru bude vjezd povolen a návštěvníci se tímto způsobem dostanou do Špindlu bez starostí s řízením," připomněl šéf organizačního výboru.



Na Světový pohár v alpském lyžování se pečlivě připravují také policisté. "Je potřeba si uvědomit, že Špindlerův Mlýn má určitou kapacitu komunikací a parkovišť, která budou auty určitě naplněná vždy už v ranních hodinách. Ve spolupráci s organizátory zajistíme dopravu tak, aby Špindl nekolaboval, aby všichni byli schopní se do Špindlu dostat, aby doprava nekolabovala už na cestě z Vrchlabí," uvedl ředitel trutnovské policie Pavel Škandera.



I v době Světového poháru bude možné ve Špindlerově Mlýně lyžovat. K dispozici budou sjezdovky Medvědín, Horní Mísečky, Hromovka, Stoh a Labská. Ve Svatém Petru bude uzavřena pouze černá sjezdovka. Modrá i červená zůstanou v provozu.



PROGRAM SVĚTOVÉHO POHÁRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

PÁTEK 8. 3. - OBŘÍ SLALOM

8.30 Otevření areálu - DJ, soutěže, začátek vyřezávání ledové sochy

9.30 Slavnostní průvod od autobusového nádraží do Svatého Petra vedený bubeníky

10.00 Slavnostní zahájení

10.30 Obří slalom – 1. kolo

12.00 Program mezi koly ve fanzoně – DJ, soutěže

13.30 Obří slalom – 2. kolo

14.30 Neoficiální vyhlášení vítězek

15.00 Program ve fanzoně, dokončení ledové sochy

17.45 Slavnostní průvod z centra Špindlerova mlýna (od sněhové sochy Krakonoše) do Svatého Petra vedený bubeníky

18.00 Koncert kapely AURORA PARTY BAND

19.00 Oficiální vyhlášení výsledků & losování startovních čísel

19.45 Koncert kapely AURORA PARTY BAND

20.45 - 22.00 Afterparty – DJ Aleš Matoušek



SOBOTA 9. 3. - SLALOM

8.30 Otevření areálu - DJ, soutěže

9.30 Slavnostní průvod od autobusového nádraží do Svatého Petra vedený bubeníky

10.30 Slalom – 1. kolo / Slalom

12.15 Koncert kapely QUEENIE

13.30 Slalom – 2. kolo

14.30 Neoficiální vyhlášení vítězek

14.45 Oficiální vyhlášení výsledků

15.00 Program ve fanzoně