Má vlast zazněla pod taktovkou japonského dirigenta

Trutnov - Má vlast, cyklus symfonických básní českého skladatele Bedřicha Smetany, inspirovaný českou historií, legendami a krajinou, se rozezněla Uffem.

Byl to jeden z vrcholů 38. ročníku festivalu klasické hudby Trutnovský podzim. Smetanovo vrcholné dílo, které vzniklo v letech 1874 až 1879, kdy byl již zcela hluchý, se odehrálo pod taktovkou japonského dirigenta Shunichiro Maruyamy v podání Západočeského symfonického orchestru z Mariánských Lázní. Ten je nejstarším na českém území, založen byl již v roce 1821.



Má vlast vznikla v době dozvuků českého národního obrození, a přestože ji zpočátku část české veřejnosti nepřijala zcela za své, postupně se z ní stalo jedno z vrcholných děl české klasické hudby. Má vlast byla vůbec první nahrávka, kterou zaznamenala Česká filharmonie na gramofonovou desku.



Koncertní síň Bohuslava Martinů bude v úterý od 19 hodin místem dalšího koncertu hudebního festivalu Trutnovský podzim. Vystoupí tam klavíristka Bára Císařovská, která vystudovala hru na klavír a skladbu na Bard College Conservatory of Music v New Yorku.