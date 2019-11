Fotoreportér Deníku Michal Fanta je autorem fotografie, která získala druhé místo v celosvětové soutěži prestižního kanadského titulu Vertical Magazine. Časopis, který mapuje svět helikoptér ve všech souvislostech, nadchl Michalův snímek z cvičení záchranářů na slepém rameni Orlice. Michala stál boty.

Fotografie Michala Fanty získala druhé místo v soutěži prestižního kanadského magazínu Vertical. Michal Fanta (1987) fotografuje od dětství, od roku 2014 je fotoreportérem Deníku v Královéhradeckém kraji. Jeho každodenní zpravodajský záběr je absolutní. | Foto: Deník / Michal Fanta

Snímky Michala Fanty zdobí Deník už pět let. Tato fotografie vyšla na titulní straně letos v lednu. Michal ji pořídil během cvičení záchranářů na slepém rameni Orlice, na okraji Hradce Králové. „Při čekání na vrtulník jsem zkoušel sílu ledu. Pořád to šlo, zkoušel jsem jít dál od břehu, a najednou se pode mnou led probořil. Sice jenom pod jednou nohou, ale v teplotách pod nulou… S mokrou ledovou botou jsem odfotil celý výcvik. A zvrchu na mě stříkala ledová voda od vrtulníku, když vytahoval nahoru záchranáře. V tu chvíli jsem zimu vůbec nevnímal. Když je člověk zabraný do focení, takové ty nepodstatné věci, jako je zima nebo mokro vůbec nevnímá,“ vzpomíná Michal na okolnosti vuniku úspěšné fotografie.