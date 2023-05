Majáky zapnuli na pomoc. Hlídka doprovodila do špitálu ženu s nemocnou dcerou

Že má co do činění s řidičem – potížistou, se domnívala policejní hlídka, když v úterý nad ránem zaregistrovala svižnou jízdu auta v Rokytnici nad Jizerou. Vozidlo ale řídila žena, která spěchala do nemocnice se svou nemocnou holčičkou.

