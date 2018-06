Majda z Kouzelné školky v Hostinném: Byl to báječný dětský den

Hostinné /FOTO/ - Pestrý program se soutěžemi, vystoupením kouzelníka Rena a Magdaleny Reifové, známé jako Majda z Kouzelné školky, měl sobotní Dětský den v Hostinném.

Začínal soutěží na téma ,,Čím budu?'' U startu si děti vyzvedly kartičku a následně šly plnit své úkoly. Byly přichystány stanoviště s různými profesemi jako například uklízečka, rybář, učitel, kuchař a mnoho dalších. Během plnění úkolů děti dostávaly malé odměny, které byly ke konci završené větší odměnou. Během soutěží přišla ukázka moderního tance, pod vedením DDM Hostinné, s názvem Dance kroužek. Následovalo vystoupení kouzelníka Rena plné čar a překvapení. Po něm se objevila na scéně Majda z Kouzelné školky. Děti si nadšeně zazpívaly, zatančily s Majdou.

,,Z dnešního dne mám báječné pocity, protože dětský den, to si člověk musí užít a já jsem moc ráda, že i ve svém věku si mohu dětské dny užívat a tady to bylo dnes úplně báječné! Hlavně bylo příjemné to, že to tady máte v parku, takže nebylo takové strašné horko a bylo to v takovém krásném prostředí. Myslím si, že si to všichni parádně užili, ráda přijedu zase. Přeji všem krásné léto,'' řekla Magdalena Reifová.

Jakub Jenšovský