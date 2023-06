Světová přehlídka kreativity Maker Faire zavítá v sobotu 17. června do Vrchlabí. Premiérový ročník se koná v prostorách Ekocentra Krtek a díky podpoře Nadačního fondu Škoda Auto si návštěvníci užijí festival zdarma. Na vrchlabském Maker Faire se představí okolo dvou desítek lokálních tvůrců a kutilů a připravena bude přednáška AI (nejen pro učitele) a také workshop 3D tisku.

Ilustrační foto | Foto: Archiv

Máme radost, že se Maker Faire zavítá poprvé do Vrchlabí. Od jiných akcí nás odlišuje především osobní kontakt s tvůrci, který zprostředkováváme návštěvníkům. Na našich festivalech pak mají možnost si na věci sáhnout a zábavně tvořit. Maker Faire je místem, kde každý může nahlédnout do kuchyně technologických i řemeslných projektů a projevit svou kreativitu skrze tvorbu. Naše festivaly se tak stávají místem pro setkávání odborných komunit, ale stejně tak i široké veřejnosti. To považujeme za velmi důležité. Vstupenkou k nám není vzdělání nebo znalosti, ale nadšení, zvídavost a chuť tvořit a objevovat,” říká hlavní pořadatel festivalu Vojtěch Kolařík.

Maker Faire propojuje nadšence, kutily, vynálezce a inovátory a zároveň slibuje chytrou zábavu pro rodiny s dětmi. Kombinuje v sobě moderní technologie, tradiční řemesla, vědu a design. Podstata festivalu spočívá v propojení široké veřejnosti s odborníky. Děti i dospělí zde zažijí spoustu naučné zábavy, dozví se nové informace a navíc si vše mohou osahat a vyzkoušet.

Zdroj: Youtube

„Festivaly Maker Faire skvěle propojují českou tradici kutilství s moderní dobou a inovacemi. Ať už jim říkáme DIY tvůrci, bastlíři, inovátoři, kutilové nebo makeři, všichni tito účastníci rozvíjejí kreativní podhoubí ve svých komunitách a regionech, což Nadační fond Škoda Auto vždy velice rád podpoří. Maker Faire ve vrchlabském Ekocentru Krtek se letos koná poprvé a věřím, že bude stejně úspěšný jako Maker Faire v Rychnově nad Kněžnou či Mladé Boleslavi,“ říká ředitel Nadačního fondu Škoda Auto Ladislav Kučera.

Na vrchlabském Maker Faire představí své projekty okolo dvou desítek lokálních tvůrců, festival nabídne bohatý celodenní program. Místní akční skupina Krkonoše připravuje umělou inteligenci ve spojení s uměním - jak si “robot” představuje Krkonoše. Děti si budou moci vytvořit bastlebota z kartáčků, Hvězdárna Jičín přiveze dalekohledy, kterými lze pozorovat Slunce se speciálními filtry a dále funkční dalekohled vytisknutý na 3D tiskárně. Zapojí se místní Veselá věda a návštěvníky čeká science show. Projekt WoodTruck představí nejen mobilní řezbářskou dílnu, ale také komunitu lidí, jež milují řezbářské řemeslo. Pestrý program doplní také Workshop 3D tisku nebo výroba vodních raketek s Evropskou vesmírnou agenturou.