„Je to nejlogičtější řešení. Když je obec plná turistů, často se tu stávalo, že auta, která jela po hlavní silnici od Rakous, prudce brzdila před vchodem do obchodu s dobrotami. Takhle budou muset před nepřehledným místem zastavit,“ poznamenal starosta Malé Skály Michal Rezler.

Nové značení je podle dopravních odborníků i policie nejlepší. „Jiné řešení k větší bezpečnosti chodců v místě není možné,“ sdělila policejní mluvčí Ivana Baláková.

Cyklisté porušují jednosměrný provoz

Další nebezpečí skýtá i jednosměrná ulice přímo u legendární restaurace Boučkův statek. Je tu Infocentrum Vejměnek s půjčovnou koloběžek a nástupní místo na další úsek cyklostezky Greenway Jizera. Právě cyklisté ale mnohdy porušují jednosměrný provoz a vyjíždí tu na hlavní silnici.

„Opakovaně cyklisty upozorňujeme na to, že musí objet obchod a vyjet na silnici až dále, z jednosměrky je i špatný výhled. Mnozí z cyklistů ale dopravní značení ignorují,“ popsal provozovatel Infocentra Vejměnek Jiří Boháč.

Josefův Důl trápí zpustlý areál, majitel tu ukládá vraky aut a stavební materiál

U místních i příležitostných turistů nové značení narazilo. Obec zaplavily dotazy a kritika. „Delší auto nebo auto s vlekem na stopce nutně zasáhne do přechodu pro chodce. Těžko říct, zda to bude přínos,“ poznamenal provozovatel Žluté plovárny Martin Bauer za společnost Sundisk.

Lidé nabídli jiné možnosti. „Myslím, že dvě zrcadla by to vyřešila lépe,“ sdělila místní obyvatelka Kateřina. Osazení křižovatky zrcadly ale odmítli policisté.

„Lidé sice nové opatření kritizují, ale věřím, že jim dokážu vysvětlit, že takhle je to nejlepší. Je to v podstatě jediné bezpečné řešení,“ poznamenal starosta.

Centrem projíždí desítky kamionů

Obec bojuje s hustotou dopravy v centru dlouhá léta. Situaci komplikuje fakt, že centrem projedou denně desítky kamionů do a ze stáčírny minerální vody. Její majitel se celou dobu snaží legislativně dotáhnout výstavbu samostatného mostu přes řeku Jizeru k silnici I/10 a ulevit tak centru obce.

„Víme, že žádost teď leží na příslušných úřadech, ale stavba je zatím v nedohlednu. Ve stavebním řízení se určitě znovu odvolají odpůrci nového mostu,“ konstatoval starosta.

Kompostovat lze i na sídlištích, ukazují jablonečtí Trash Hero

Obci by zvláště v letních měsících pomohlo i uvažované parkoviště v prostoru přímo naproti mostu, který spojuje silnici I/10 s centrem obce. „Protože ale místo leží v chráněné oblasti, musí naše žádost putovat přes ministerstva. Letos se parkoviště určitě postavit nestihne,“ popsal Rezler.

Parkoviště by mělo pomoci s nepovoleným parkováním v centru obce. Řidiči by nechali auta před centrem, do kterého jim stačí jen přejít most. „Parkoviště bude stavět obec a financovat taktéž. Není to tedy náš projekt, ale souhlasíme s ním,“ sdělila Nina Ledvinová, mluvčí státního podniku Ředitelství silnic a dálnic, kterému silnice I/10 patří.