Parkoviště v Malé Úpě se od sobotního rána rychle plnila. Vedle Čechů přijelo do horského střediska ve východních Krkonoších hodně Poláků, ale také Němci a Slováci.

Skiareál v Malé Úpě leží přímo na česko-polských hranicích, proto je pro severní sousedy vyhledávanou destinací. "Proč jezdí Poláci do Malé Úpy? Protože je to blízko z Polska, jsou tady skvělé podmínky, dobré klima, pěkně připravené sjezdovky, dobré jídlo," vysvětloval Marek Smyda, který přijel na Pomezky z příhraničního města Kamienna Góra.

Poláci jeli za prvním lyžováním v Krkonoších od moře přes čtyři stovky kilometrů

"Za půl hodiny jsme byli z domova na sjezdovce. Do Malé Úpy jezdíme pravidelně už několik let. I letos si koupíme skipas na celou sezonu, i když je dražší než před dvěma lety. Ale zdražuje se všechno, to je i u nás," dodal Marek Smyda, který předkládal na pokladně potvrzení o očkování. Připravené ho měl jak v mobilu, tak v tištěné verzi.

Problém s doložením bezinfekčnosti jako s povinným opatřením neměl ani Petr Balažík z Krnova v Moravskoslezském kraji, který se přiznal, že je v Krkonoších úplně poprvé. "Je tady nádherně," kochal se. "Spojili jsme první lyžování s návštěvou známé na chalupě, kterou má v Malé Úpě. V Krkonoších jsme opravdu úplně poprvé, nikdy jsme tady nebyli. Překvapil nás velký počet lidí. Mysleli jsme si, že když je začátek sezony, tak jich tolik nebude. Ale to vůbec nevadí, první lyžování bylo skvělé," užíval si zahájení sezony Petr Balažík, který se pochlubil, že je předplatitelem Deníku ve Slezsku.

Zdroj: Jan Bartoš

Lyžařské středisko v Malé Úpě se chystá otevřít do Vánoc postupně i další sjezdovky, včetně tří nových, které vznikly během projektu lyžařského propojení areálů Pomezky a U Kostela, vzdálených mezi sebou 2,5 kilometru. Na něm pracoval skiareál deset let.

"Hodně jsme se těšili na otevření sezony. Podmínky jsou perfektní. Bylo hodně mrazivých dnů, takže jsme mohli zasněžovat. Máme kompletně zasněženou sjezdovku Pomezky v celé šířce, otevřený je i bar na sjezdovce," uvedl ředitel Skiareálu Malá Úpa (SKiMU) Martin Buček. "Přesouváme sněžná děla na další sjezdovky, abychom do Vánoc otevřeli celé středisko," řekl.

Kluziště v Malé Úpě je připravené, poprvé se na něm bude bruslit o víkendu 11. a 12. prosince.Zdroj: Jan Bartoš

Návštěvníci hor budou mít také možnost zabruslit si na nejvýše položeném kluzišti v Česku 1060 metrů nad mořem. Otevřené bude poprvé o víkendech 11. a 12. prosince a 18. a 19. prosince od 10 do 17 hodin, od 26. prosince vždy v sobotu, pondělí a čtvrtek od 13 do 16 hodin. Večerní bruslení na osvětleném kluzišti bude v provozu v úterý a pátek od 18 do 20 hodin. Na ledové ploše se hrají i hokejové zápasy.

