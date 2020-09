Zatímco nová vládní nařízení spojená s rostoucími čísly nemoci covid-19 kosila v republice jednu společenskou událost za druhou, tak v krkonošské Malé Úpě na to šli od lesa a nenechali si vzít již tradiční gastronomickou soutěž Maloúpská vařečka.

Polévky tekly v Malé Úpě proudem. Kdo jich neměl dost, mohl okusit pálivé chilli papričky či se popasovat s borůvkovými knedlíky. | Foto: Karel Engliš

A od krkonošských hvozdů to organizátorka akce Lenka Sittková vzala téměř doslova a pojala již pátý ročník podniku, který byl jako každý rok zaměřen na polévky, jako malou Tour de Malá Úpa. „Bojovali jsme za to, aby se i přes všechna opatření nepřerušila tradice. Oproti jiným ročníkům, kdy se akce pořádala na jednom místě, jsme to pojali jako procházku, kdy každý boudař, a přihlásilo se jich nakonec devět, uvaří pokud možno typickou zdejší polévku, která pak bude soutěžit o přízeň laické, ale i odborné veřejnosti,“ nastínila nový kabátek Maloúpské vařečky Lenka Sittková u startovní „výdejny“ Galerie na Pomezních Boudách. Od ní pak omezený počet hodnotitelů, bylo jich nakonec 300, vyrazilo na gastronomickou procházku s devíti zastaveními do pět a půl kilometru vzdáleného Spáleného Mlýna. A i když venkovní počasí, kdy teploměr ukazoval šest stupňů Celsia a z mraků, které Krakonoš rozprostřel nad svým hájemstvím, aby všem připomněl, že léto se pomalinku ale jistě se všemi loučí, crčely jemné proudy deště, návštěvě Krkonoš nepřály, nakonec mohli spolupořadatelé do telefonu Lence Sittkové nahlásit: „Je vyprodáno a zmizelo všech 300 hlasovacích lístků.“ „To jsem ráda, ono totiž na horách neplatí, že je špatné počasí, ale jen špatně oblečený horal,“ řekla organizátorka, když se čísla dozvěděla.