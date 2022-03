FOTO: Návrat do šedesátých let přinesl v Malé Úpě divokou show na jezírku

/FOTOGALERIE/ Předposlední lyžařská sobota ve skiareálu v Malé Úpě patřila akci Moopstock - Maloúpskému Woodstocku. Znamenalo to, že zájemci na sjezdovce Pomezky soutěžili v přejíždění jezírka na lyžích a snowboardu, vystrojeni do kostýmů z 60. let.

Při akci Moopstock v Malé Úpě přejížděli lyžaři a snowboardisté jezírko na sjezdovce Pomezky. | Foto: Jan Bartoš

A byla to pořádná jízda, která často končila pořádnou koupelí pro odvážlivce a sprchou pro diváky. Ve Skiareálu Malá Úpa se bude lyžovat naposledy tento víkend, do neděle 3. dubna za zvýhodněné ceny skipasů.