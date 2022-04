Nejvýše položená horská vesnička se plnila auty, poprvé v ní však nemohly parkovat karavany. Obec pro ně zavedla zákaz kvůli nedostatku parkovacích míst. "Loni tady bylo o silvestrovském týdnu 52 karavanů. Letos nikdo. Bylo to znát a je to tak správně, místo na parkování našlo 52 aut, které by ho jinak těžko hledaly. Nechceme mít tady autokempy," vysvětlil starosta Malé Úpy Karel Engliš. "Karavan navíc vnímám tak, že si sem někdo přijede strávit dovolenou a bydlení si přiveze na kolečkách. My potřebujeme, aby sem hosté jezdili na klasické ubytování a plnili chalupy," dodal. I po zákazu pro karavany zůstává v Malé Úpě problém s parkováním.

"I bez karavanů bylo plno, parkoviště bylo permanentně plné. Jednodenní návštěvníci parkovali podél silnice, zaparkovat často nemohli ani ubytovaní hosté nebo rezidenti. Nedostatek parkovacích míst je velký, karavany by stav ještě zhoršily," popsal situaci starosta Engliš.

Horská obec proto uvažuje o výstavbě parkovacího domu na obecním pozemku na ploše současného největšího parkoviště přímo u hranic s Polskem, který by navýšil kapacitu zhruba o 200 míst. "Vybudování parkovacího domu je ve stadiu úvah. Je to běh na dlouhou trať, museli bychom na to získat zdroj financování. Situaci řešíme se Správou KRNAP," přiznal Karel Engliš.

Podle něj by byl parkovací dům z poloviny zapuštěný do země. Na projekt by vyhlásila obec architektonickou soutěž. "Z krátkodobého horizontu bude asi lepší, když nedostatek míst v zimě vyřešíme tím, že obecní pozemek pod bývalou školou využijeme pro 80 nových parkovacích stání," nastínil starosta nejbližší postup.

Další novinkou, kterou Malá Úpa plánuje, je vybudování komunitního místa pro setkávání Plesíčko na louce u cesty, která vede mezi Pivovarem Trautenberk a lokalitou Nové Domky. Starý asfalt nahradí nová mlatová cesta, v blízkosti loni opravené vodní nádrže vznikne odpočinková zóna s herními prvky pro děti.

V investicích hodlá pokračovat také skiareál. Ten na letošní zimu premiérově uvedl do provozu propojení areálů Pomezky a U Kostela systémem tří nových sjezdovek za desítky milionů korun.

"Údolí se úplně změnilo, nejezdí tam auta, skibusy, situace se uklidnila. Má rysy typické horské vesničky. To je trend, kterým chce jít," konstatoval ředitel skiareálu Martin Buček.

Návštěvníci si pochvalují v Malé Úpě rodinné prostředí. Tak jako Zuzana Bortlová, která vyrazila s dětmi na poslední lyžařský týden. "Pomezky jsou pro mě totálně srdeční záležitost, hrozně ráda se tam vracím. Jezdím tam o to víc teď, když jsem se nedávno z Prahy přestěhovala do Chotěvic u Trutnova," řekla.

Skiareál jedná se Správou KRNAP o vybudování velké vodní nádrže na 15-20 tisíc kubíků kvůli vytvoření zásob vody pro zasněžování. Pokračuje v rekonstrukci hotelu Hořec, jehož využití se zcela změní. V letošní sezoně měla v přízemí premiéru nová, moderní půjčovna lyžařského vybavení. V létě by mělo být hotové druhé podlaží s prodejnou, malou kavárnou a multifunkčním sálem pro koncerty a kulturní akce. V dalším patře plánuje skiareál interaktivní muzeum, v podkroví dva apartmány.

