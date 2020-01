Všech 115 schodů, které povedou na novou rozhlednu Žaltman v nejvyšším místě Jestřebích hor, už je vyprodaných. Obložené budou jmenovkami dárců. Lidé si mohli koupit jeden schod za pět tisíc korun ve veřejné sbírce. Ta se setkala s velkým zájmem. Stále ještě pokračuje. Lidé nadále přispívají na transparentní účet, který zřídila obec Malé Svatoňovice. Otevřený bude až do 20. června. Kdo si koupil schod, bude mít na něm svoje jméno, případně text, který si tam přál umístit. Schody už jsou sice vyprodané, nicméně je možné získat štítek se jménem, který bude za stejných podmínek umístěný na jiné viditelné části rozhledny.

Otevřou 24. září

Nová rozhledna Žaltman bude pokřtěna ve čtvrtek 24. září. Malé Svatoňovice vybraly termín záměrně. Bude to na den přesně 53 let od chvíle, kdy byla otevřena původní rozhledna, kterou stavěli tehdejší členové TJ Baník Malé Svatoňovice. V říjnu ji zdarma rozebrali nadšenci z Červeného Kostelce pod vedením Martina Marka. Přestala vyhovovat, už z ní nebylo takřka vidět, proto se obec rozhodla, že ji nahradí novou rozhlednou, která bude o dvanáct metrů vyšší, modernější, se čtyřmi vyhlídkovými plošinami a splňovat současné normy.

Konstrukce rozhledny bude ocelová, s točitým schodištěm. „Její podobu jsme se snažili co nejvíce přiblížit původní rozhledně, aby jí to připomínalo. Vedle tří nových vyhlídkových ochozů bude podstatné, že rozhledna bude vyšší, aby umožňovala patřičný výhled do krajiny,“ řekl starosta Malých Svatoňovic Vladimír Provazník a upřesnil harmonogram činností: „Vyřizují se veškeré dokumenty pro stavební povolení. Připravujeme výběrové řízení na dodavatele, který vyrobí konstrukci rozhledny a postaví ji. Předpokládáme, že na jaře se bude dělat základová deska, v průběhu letních měsíců by mělo dojít k instalaci nové rozhledny.“