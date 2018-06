Malí architekti kreslili, jak by si představovali svou školku

Zlatá Olešnice – Se zajímavým nápadem se chce popasovat obec Zlatá Olešnice. V budově, kde dříve sídlila škola, se rýsují plány na zřízení dětské skupiny Zlatíčka.

„Pozvali jsme děti, aby si zahrály na malé architekty a samy daly najevo, co by si přály ve školce opravit, změnit, co by tam nemělo chybět,“ vysvětlila starostka obce Eva Kmiećová.

Malí občánci se tak v uplynulých dnech sešli a malovali své představy na stěny. Radnice vyčkává, až na zamýšlené opravy objektu dostane stavební povolení. Ale počítá s tím, že prostory by mohly začít dětské skupině sloužit jako zázemí od 1. ledna příštího roku.

„Jsme na úplném počátku, budeme samozřejmě potřebovat rady odborníků, ale děti si poradily se zadaným úkolem skvěle,“ dodala olešnická starostka.