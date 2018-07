Maloúpská tišina. Krkonošský horský ráj mezi starými a novými časy

Je to radost potkat v českých horách obec, kde je člověku hezky. A kde se daří držet stylový ráz. Jmenuje se Horní Malá Úpa a člověk v této krkonošské vesnici snadno zapomene na všední shon.

Malá Úpa se táhne v povodí říčky Malá Úpa vzhůru do vrchů a ve výšce 1045 metrů nad mořem končí jako Horní. Když sem člověk po typických horských serpentinách šťastně vystoupá, přepadne ho pocit, že se zastavil čas.

Takový český Hobitín s výhledem na Sněžku. Je to ale jen zdánlivé. Horní Úpa roztroušená na vrchu a v údolí sice nabízí pohled na tradiční krkonošské roubenky a hotýlky, ale jinak se tu žije moderně a aktivně. Ideální kombinace pro turistu, který hledá klidné přírodní útočiště a zároveň si chce čas od času dopřát aktivní dovolenou, kde se nebude nudit.

Cesta údolím

Vjezd do obce mezi tradičními chaloupkami vás krásně zklidní. Vpravo od silnice těsně před hranicemi s Polskem se skví vkusně postavené SKiMU Sport Centrum, nedaleko od něj před rokem a půl otevřený pivovar kombinující tradiční ráz stavby s moderními prvky.

Vše s citem pro zdejší kulisy horské krajiny a pro použitý materiál (dřevo, sklo). A když se u něj zastavíte a zády ke sjezdovce pohlédnete dolů, otevře se vám malebný pohled do údolí, jaký v každé krkonošské vesničce nevidíte. Obejít se dá z obou stran, horní či dolní cestou, po stranách najdete lavičky k výhledům a na lukách množství květin od pryskyřičníků přes zvonečky až po jestřábníky.

Asi nejhezčí je dolní cesta vpravo po žluté, kde dojdete po třech kilometrech poetickým Eliščiným údolím až k Baroknímu kostelu svatého Petra a Pavla, srdci Malé Úpy. Byl postaven v letech 1788–1789 a ve své době byl nejvýše položeným kostelem v Čechách (dnes ho na 4. místo odsunuly kostely na Kvildě, Božím Daru a sv. Tomáši u Lipna).

Jeho stavbu posvětil – duchu své náboženské politiky – budoucí císař Josef II., jenž sem zavítal roku 1779 v doprovodu známého generála Laudona. V roce 1806 po zásahu bleskem dřevěný kostel vyhořel, a tak na jeho místě vyrostl nový. Stojí ve výšce 975 m a čas od času se tu pořádají tradiční jarmarky.

Tradice i moderna

Zatímco na „velké“ politické scéně pokračují groteskní půtky, tady malá apolitická skupina zvažuje, čím by své malebné místo ještě zvelebila. Nejen místním , ale i všem, kteří sem přijíždějí – v kteroukoli roční dobu. Zimní a letní sezona má pochopitelně silnější návštěvnost.

„O zástavbě většími hotely či penziony se tu často mluví, ale zatím se nám daří držet tradiční ráz horských stavení,“ říká starosta Karel Engliš. „Zároveň se ale snažíme nabídnout turistům maximum zajímavých aktivit, výletů i odpočinku.

Jinými slovy: pečovat o to, aby se tu lidé cítili dobře. Není vše ideální, potýkali se tu s podvodným účetním, jenž odčerpal z obecní pokladny deset milionů korun, a stále svádějí zápas o větší příjmy z krajského rozpočtu.

„Máme v obci 135 obyvatel, takže tomu odpovídají i příjmy. Ale nikdo neřeší, že nám přijíždí v sezoně čtyři tisíce lidí a ročně jich projde 100 tisíc. Rádi bychom jim nabídli odpovídající servis, a to něco stojí,“ shrnuje starosta. To, co ale už teď Horní Úpa nabízí, rozhodně stojí za to.

Stezka pro celou rodinu

Kromě Hornické stezky zdejšími hornickými památkami (těžila se tu jako v řadě dalších míst Krkonoš ruda) myslí místní i na zážitky pro celé rodiny. Na Pohádkové stezce, jež začíná kousek od zmíněného sportovního centra, se můžete vypravit po stopách krkonošských pohádek (jež kdysi tak krásně převyprávěla Marie Kubátová).

Známé motivy a pohádkové postavy jsou tu zasazeny přímo do krajiny a děti si je prostřednictvím různých úkolů mohou přímo na místě osvěžit a zjistit, v jaké „pohádce“ se vše odehrávalo. Pohádek je deset, stejně jako jednotlivých zastavení celého okruhu.

Pro teenagery se tu občas pořádá Geocaching, pro hledání pokladů je totiž okolí jako stvořené. Senioři (ale nejen oni) nejspíš uvítají novinku – Toulky Malou Úpou. Pořádají se dva výlety – od Pomezních Bud přes Lesní hřeben, Jelenku, Niklák a Eliščiným údolím zpět nebo přes Pomezní hřeben, Lysečinskou boudu, Cestník a kostel zase do obce. Konají se vždy ve středu od Infocentra a v doprovodu místního průvodce za 50 korun.

Kde se pivo vaří… aneb Trautenberk

Ať už po túře, nebo před ní, rozhodně nesmíte minout zdejší pivovar Trautenberk. V moderně upravené stavbě v prostorách bývalé Tippeltovy boudy se pět metrů pod zemí ve sklepení starém sto tři roky vaří místní pivo.

Jeho restaurační interiér je impozantní a nemusel by se za něj stydět ani pivovar kdekoli ve velkém městě. Koneckonců, stavba navržená architekty Petrem Kolářem a Alešem Lapkou figuruje mezi 33 díly, která letos Česká architektonická komora nominovala na svou cenu.

„Lidi sem za námi rádi jezdí, už se o nás ví a mají naše pivo rádi,“ říká mladý sládek Tomáš Ďuríček o pivovaru, který byl otevřen roku 2015. A vypočítává: „Nabízíme piva z naší stálé nabídky – spodně kvašený ležák Trautenberk 11, polotmavý speciál Trautenberk 13 a svrchně kvašený speciál Trautenberk 14 – APA. Občas je doplňujeme různými speciály. Za pohádkovou značku Trautenberk se platí poplatek, musíme si na ni vydělat,“ směje se.

A jedním dechem dodává, že sládků u nás není právě nazbyt, na 150 absolventů je kolem 400 minipivovarů, což není ideální skóre. Když se včas objednáte, sládci vás provedou svým královstvím a okoštujete pivo přímo z kádí.

Relax v sudu či u barev

Mimochodem, už jste se koupali v sudu? Jestli ne, pak to můžete vyzkoušet právě tady. Nedaleko místního Bowlingu a s výhledem na Sněžku. Po celodenní túře ideální relax. Pro aktivnější povahy je ve zmíněném centru sportovní hala, mimochodem nejvýše položená u nás.

Najdete tu saunu, posilovnu, ricochet a multifunkční tělocvičnu, kde si zahrajete fotbal, volejbal, basketbal nebo badminton. Sice platí, že špatné počasí neexistuje, je jen špatně oblečený člověk, nicméně za deště je taková hala pod střechou požehnáním. Věčně se zdejší pivo pít nedá. Tedy pokud si dovolenou ještě chcete užít a nestrávit ji na toaletě či v posteli…

Kdo raději odpočívá kreativním způsobem, pak si může zamluvit účast na tvořivé dílně, jež je k dispozici od léta do zimy ve zdejší Galerii Celnice. Vede ji Dana Augustová a vyrobit si tu můžete korálky ze skla nebo smaltované hrnečky. Navazuje na řemeslnou produkci, která se v horách dříve vyskytovala a dávala místním obživu.

„Řemeslná a výtvarná dílna pro mě vždy byla životní láskou. Když jsem přijela do Malé Úpy, zamilovala jsem se znovu. To místo mě uchvacuje a inspiruje. A naznačuje, kde a jak bych chtěla žít,“ říká výtvarnice, jež se před časem rozhodla spojit svůj život s Malou Úpou a usiluje o certifikaci svých výrobků jako krkonošského produktu.

Na skok k sousedům

Zajet si pro zpestření můžete i k sousedům. Nedaleká polská města Kowary a Karpacz nabízejí zajímavé procházky historickým centrem, kostelík Wang, Muzeum sportu a turistiky, dva akvaparky v Karpaczi, v Kowarech je navíc známý Park Miniatur.

Pokud nepojedete vlastním autem, můžete se v sobotu v červenci, srpnu a září svézt tzv. Pašerákem – minibus jezdí na trase Malá Úpa – Kowary – Karpacz, vejde se do něj 20 osob a za sebou má vlek pro 30 kol. Využít jej samozřejmě můžete i pro cesty na kole kamkoli polskou krajinou.

Co dodat? V Horní Malé Úpě se zkrátka lze vydat různými cestami na různé cíle. Pro městského člověka je ale nejlepší spočinout na horské louce, poslouchat bublání potoka a vdechovat vůni posečené trávy a smrkového jehličí. Je to dokonalý ráj, kam se člověk bude rád vracet.